У США арештували літаки Абрамовича

Про це повідомляє DW.

Абрамовича звинувачують у вивезенні двох літаків американського виробництва без ліцензії, яка потрібна через санкції США проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними Міністерства торгівлі США, Абрамович в лютому вказав своїх дітей бенефіціарами ряду "підставних організацій", які володіють літаками Boeing 787 Dreamliner і Gulfstream G650 ER. Однак насправді сам розпоряджався ними.

У зв'язку з цим прокуратура має намір конфіскувати літаки, суд видав ордер на їх арешт. При цьому, за даними ФБР, на сьогодні Boeing знаходиться в Дубаї, а Gulfstream - в Москві.

Проти самого Абрамовича в США не запроваджували санкцій.

5 червня Financial Times повідомила, що Абрамович за 1 фунт продає телекомунікаційну компанію у Великій Британії.

Російські олігархи готові передати активи Україні, щоб відкупитись від санкцій. Міністр фінансів Канади Христя Фріланд розповіла, що їй дзвонять не задоволені західними санкціями російські олігархи, які готові передати активи Україні.

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