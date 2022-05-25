Російські олігархи готові передати активи Україні, щоб відкупитись від санкцій, - міністр фінансів Канади

Про це повідомляє Handelsblatt.

На останній зустрічі міністрів фінансів G7 Христя Фріланд поділилась інформацією, що російські олігархи негативно ставляться до війни Росії проти України.

За словами міністерки фінансів Канади, олігархи не можуть дистанціюватися від вторгнення через загрозу репресій з боку Путіна і його однодумців.

Група російських бізнесменів-олігархів, які страждають через міжнародні санкції, запропонували пожертвувати значну частину свого статку на відновлення України та хочуть в обмін - зняття персональних обмежень.

13 травня влада Іспанії знайшла активи, будинки, компанії і яхту, що належать 15 російським олігархам, які перебувають списку санкцій ЄС.

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