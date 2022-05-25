Російські олігархи готові передати активи Україні, щоб відкупитись від санкцій, - міністр фінансів Канади
Міністр фінансів Канади Христя Фріланд розповіла, що їй дзвонять не задоволені західними санкціями російські олігархи, які готові передати активи Україні
Про це повідомляє Handelsblatt.
На останній зустрічі міністрів фінансів G7 Христя Фріланд поділилась інформацією, що російські олігархи негативно ставляться до війни Росії проти України.
За словами міністерки фінансів Канади, олігархи не можуть дистанціюватися від вторгнення через загрозу репресій з боку Путіна і його однодумців.
Група російських бізнесменів-олігархів, які страждають через міжнародні санкції, запропонували пожертвувати значну частину свого статку на відновлення України та хочуть в обмін - зняття персональних обмежень.
- 13 травня влада Іспанії знайшла активи, будинки, компанії і яхту, що належать 15 російським олігархам, які перебувають списку санкцій ЄС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.54
Купівля 34.54Продаж 36.27
-
EUR
Купівля 36.18Продаж 38.4
- Актуальне
- Важливе