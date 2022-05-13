В Іспанії виявили нерухомість і компанії 15 російських олігархів, які перебувають під санкціями

Про це повідомляє Reuters.

Голова відділу по запобіганню відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів Маріано Гарсія Фресно повідомив, що було зафіксовано велику активність російських олігархів після вторгнення РФ в Україну 24 лютого, оскільки вони намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам.

"Ми знайшли близько 15 осіб із цього (санкційного, - ред.) списку і ще 105 осіб, пов’язаних з ними чи членами їхніх сімей. Вони вже почали передавати ці пакети акцій, особливо в іспанських компаніях, або пакети чи акції іноземних компаній", - сказав Фресно.

Зазначається, що компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, в тому числі декількома будинками, яхтами, а також банківськими рахунками й частками в компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.

Отримана інформація передана підрозділу фінансової розвідки й Міністерству фінансів Іспанії.

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