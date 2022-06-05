Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що компанія Абрамовича та його партнерів оцінюється у понад 410 млн фунтів (15 млрд грн).

За даними видання, безпосередньо Абрамовичу належить 23% акцій Truphone, решта - Олександру Абрамову та Олександру Фролову з російської металургійної компанії Evraz.

Відомо, що компанія Абрамовича збиткова упродовж 15 років. Лише за 2020 рік зафіксували збитків на 16 млн фунтів (588,6 млн грн). Телекомунікаційна група продає контракти корпоративним клієнтам, включаючи банки, які хочуть мати захищену мережу та уникати плати за роумінг для співробітників.

За попередньою інформацією, компанію планують купити німецький бізнесмен Хакан Коч і його діловий партнер, приватний інвестор Пірос Куссіос.

Абсолютна більшість (90%) акцій належатиме Кочу, який також володіє платформою з продажу вживаних машин Auto1.

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