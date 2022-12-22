Сенат США підтримав поправку, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи РФ на користь України
У четвер, 22 грудня, сенат США проголосував за включення до проєкту бюджету поправки, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи російських олігархів на користь України
Про це повідомив у twitter член Палати представників Том Маліновський.
За його словами, законопроєкт ухвалили як поправку до масштабного законопроєкту про фінансування федерального уряду США. Палата представників має проголосувати за нього пізніше в четвер, 22 грудня.
Поправку, яка передбачає конфіскацію та продаж активів російських олігархів для їх передачі на користь України у вигляді гуманітарної та військової допомоги, вніс у сенат республіканець Ліндсі Грем.
"Мені дуже приємно, що сенат одноголосно прийняв мою поправку, яка дозволить використовувати на благо українського народу активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, та організацій, які підтримують Путіна", – написав Ліндсі Грем.
Він додав, що це така поправка "є безпрограшним варіантом і для народу України, і та американських платників податків".
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