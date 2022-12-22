Про це повідомив у twitter член Палати представників Том Маліновський.

За його словами, законопроєкт ухвалили як поправку до масштабного законопроєкту про фінансування федерального уряду США. Палата представників має проголосувати за нього пізніше в четвер, 22 грудня.

Поправку, яка передбачає конфіскацію та продаж активів російських олігархів для їх передачі на користь України у вигляді гуманітарної та військової допомоги, вніс у сенат республіканець Ліндсі Грем.

"Мені дуже приємно, що сенат одноголосно прийняв мою поправку, яка дозволить використовувати на благо українського народу активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, та організацій, які підтримують Путіна", – написав Ліндсі Грем.

Він додав, що це така поправка "є безпрограшним варіантом і для народу України, і та американських платників податків".

На 25 листопада Угорщина заморозила 870 мільйонів євро, або близько 350 мільярдів форинтів, російських активів, згідно з нещодавнім підсумком Єврокомісії

Станом на грудень у Німеччині в результаті санкцій ЄС проти Росії були заморожені активи підсанкційних осіб загальною сумою близько п’яти мільярдів євро

Європейська комісія наразі вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна як оплати за відновлення України

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