Єврокомісія вивчає варіанти конфіскації російських активів для оплати відновлення України – Politico
Європейська комісія вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна в якості оплати за відновлення України
Про це повідомляє Politico.
Згідно з документом, який опинилося у журналістів видання, метою буде "визначення способів посилення відстеження, ідентифікації, заморожування та управління активами як попередні кроки для потенційної конфіскації".
Планується конфіскувати активи російського центрального банку майже на 300 млрд доларів, а також активи та доходи фізичних та юридичних осіб, включених до списку санкцій Євросоюзу. Ідея обговорювалася ще у травні, окрім України її підтримали Польща, країни Балтії та Словаччина.
У жовтні лідери ЄС доручили Єврокомісії вивчити юридичні варіанти арешту російських активів, які наразі заморожені.
Проблема полягає в тому, що наразі немає юридичного механізму конфіскації російських активів — як зазначила міністр фінансів США Джанет Йеллен ще в травні. Його потрібно було б створити.
"Можливо, для ЄС існує шлях до дійсної конфіскації заморожених активів відповідно до міжнародного права, але це, ймовірно, вузький, довгий і неперевірений шлях", - сказав Ян Дунін-Васович, юрист Hughes Hubbard & Reed.
Це не стримує Комісію від розгляду цього питання.
Що стосується приватних активів, які належать особам або організаціям, які перебувають під санкціями, Брюссель готує пропозицію про визнання ухилення від санкцій злочином, що полегшило б конфіскацію – але лише у разі засудження у кримінальній справі. І навіть у такому разі Євросоюзу доведеться оскаржувати кожну справу в суді, а розгляд триватиме роками.
Причина в тому, що багато з цих активів вважатимуться іноземними інвестиціями, які користуються захистом від експропріації без компенсації та правом на справедливе та рівноправне поводження відповідно до міжнародних договорів, які Росія має з багатьма країнами ЄС.
Конфіскаційному органу також необхідно встановити чіткий зв'язок між власником майна та війною в Україні.
Щодо заморожених валютних резервів центрального банку, то, як йдеться у документі, "зазвичай вважається, що на них поширюється імунітет".
"З точки зору міжнародного права, цілком ясно, що без згоди Росії ви не можете використовувати активи російського центрального банку", — сказав Стефан Шилл, професор міжнародного та економічного права та управління в Університеті Амстердама.
Активи державних підприємств, що належать Росії, не підпадають під дію такої конвенції, але їхня конфіскація може спричинити проблеми, пов'язані з конфіскацією приватного майна, крім необхідності продемонструвати достатній зв'язок з РФ.
Євросоюз також обмірковує «податок на вихід» на активи або доходи підсанкційних осіб, які хочуть вивести свою власність з ЄС. Це може призвести до власних юридичних проблем, оскільки буде націлено на певну групу осіб, що суперечить положенням міжнародного права щодо недискримінації.
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