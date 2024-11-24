Та не треба щось видумувати. Просто виконуйте Закон України "Про дипломатичну службу", поверніть МЗС прописані в законах й інших нормативних актах притаманні йому функції.

Дайте дорогу молоді й забезпечте їм можливість залишатися на дипломатичній службі та рухатися непростими кар'єрними сходами впевнено, залежно від результату та незалежно від місця кабінету - на Михайлівській чи на Банковій.

Не бійтеся призначати професіоналів, навіть якщо вони раптом вам не куми, свати, друзі ваших бізнес-партнерів чи однопартійців.

Призначайте на посади послів не за провали на керівних державних посадах, щоб подалі від незручних питань журналістів та громадськості, а для підсилення ефективності в роботі на ключових зовнішньополітичних напрямах. Читайте також: Українська дипломатія: не вигадувати велосипед

Правильно розподіліть невеликі державні ресурси. Скажімо, направляйте на бюджетну програму "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" хоча б більше коштів, ніж на одне англомовне кулінарне шоу через бюджет "Єдиного марафону", як це сталося цього року.

І все буде зразу краще. Не в дипломатах справа. Вони раді б повернутися вже до трьох ППП Геннадія Удовенка (професіоналізм, порядність, патріотизм), а не ЛГК (лояльність, гнучкість, конформізм).