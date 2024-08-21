Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Українська дипломатія: не вигадувати велосипед
OPINION

Українська дипломатія: не вигадувати велосипед

Володимир Омелян
21 серпня, 2024 середа
12:00
Погляд

Вибачте, але як колишній дипломат повинен написати: перед тим, коли створювати "щось нове і небачене", треба навести лад з тим, що є

Зміст

Посилити МЗС фінансово і кадрово, зокрема.

Посол — це або мегаполітик з прямим доступом до президента, або мегадипломат, посольство — це не півтора каліки чи заробітчанина на пенсії, а десятки-сотні фахівців.

МЗС має бути за впливом на другому місці після Банкової/КМУ, займатися усім: зовнішньою політикою, економікою, інвестиціями, культурою, освітою. Якщо ми хочемо бути центром регіону або й світу.

Зовнішньополітичне відомство має мати повноваження впливати на роботу інших міністерств щодо покращення механізмів міждержавної взаємодії.

Читайте також: Ефективність української дипломатії на угорському та словацькому треках викликає сумніви

Врешті-решт, в МЗС має бути один єдиний керівник, а не три, як зараз.

І дім на Михайлівський має бути одним із ключових чи й навіть єдиним мозковим центром європейської і євроатлантичної інтеграції, адже це включає всі сфери нашого життя, а не просто дипломатичні прийняття.

Коли я чую, що ми будемо створювати щось паралельне "красіве", аби дбати про наших людей за кордоном, у мене кров з очей ллється.

А ми нічого не хочемо у себе зробити, щоб вони прагнули повернутися?

Чи знову витрачатимемо зусилля на якусь дурню, щоб потім удавати, що ніхто нічого такого і не пропонував.

Досвід з 2019 вже б мав навчити: всі потуги народити щось "неординарне" призводить лише до катастрофи того, що раніше нормально функціонувало, поки його не почали "реформувати".

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-19, політик

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Володимир Зеленський
МЗС України
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України
Автор Марія Науменко
20 серпня, 2024 вiвторок
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "Шторм Z" і перейшов на бік України: ГУР оприлюднило подробиці спецоперації "Очерет"
російські танки, окупанти, оркі
Автор Оксана Ліховід
20 серпня, 2024 вiвторок
Втрата Очеретиного спричинила можливості просування росіян на Покровському напрямку, - Згурець
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
13:17
Вихваляв Путіна і закликав вірян підтримувати окупантів: на Вінниччині затримали настоятеля храму УПЦ МП
13:16
портрет короля Чарльза буде на монеті
У Великій Британії ввели в обіг монету із зображенням короля Чарльза і бджолами
13:16
Курська область
РФ створила полк з особового складу Повітряно-космічних сил для оборони Курщини: аналіз розвідки Британії
13:11
Благодійний спортивний фестиваль IRON EGGS
На Київщині розпочався Благодійний спортивний фестиваль IRON EGGS
13:05
військовий квиток, мобілізація
Рада підтримала в цілому проєкт про відстрочку від мобілізації неповнорідним родичам загиблих воїнів
13:00
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Карта бойових дій за період 14-21 серпня: росіяни вперлись у Покровську агломерацію, окуповують Нью-Йорк і втрачають Курщину
12:49
Курська область
ЦВК РФ відклала вибори депутатів у семи районах Курської області
12:43
Спека у Києві
"Спека послабиться, а потім знову повернеться": Наталка Діденко про погоду найближчими днями
12:41
електроенергія
Споживання зростає, обмеження діятимуть з 16:00 до 24:00: ситуація в енергосистемі 21 серпня
12:29
Сергій Чемезов і Путін
"Битва між Заходом і Росією": очільник Ростеху Чемезов заявив про нібито ризик глобального конфлікту
12:22
Олександр Лапін
Російський генерал Лапін перед наступом ЗСУ на Курщину розпустив раду оборони області, послабивши кордон, - WSJ 
12:12
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
"Нічого нового не генерує": військовий експерт Ступак проаналізував заяву Медведєва
11:55
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
11:53
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ, військові
"Хаос з обох сторін": DeepState про ситуацію в селищі Нью-Йорк
11:50
Робота M142 (HIMARS)
Мости, понтони та склади: військові показали, як знищують ворожі цілі на Курщині
11:46
Ален Делон
Сім'я Алена Делона не виконала бажання актора вбити його собаку, щоб поховати їх разом
11:45
В Одесі судитимуть посадовця ТЦК за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах
11:42
ппо
Сили ППО вночі знищили російську ракету і 50 "шахедів", якими окупанти атакували Україну
11:34
Пресреліз
Запорізький абразивний комбінат
Запорізький абразивний комбінат приєднується до програми "Національний кешбек"
11:32
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
З початку вторгнення РФ Україна отримала від Канади понад $5 млрд підтримки
11:23
Огляд
міжнародний огляд
Чи може блискуча Курська операція стати стратегічним провалом, та як заборона російської церкви допоможе Україні. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
11:16
Ріккардо Скамарчіо у фільмі "Модільяні"
Голлівудська зірка Джонні Депп зрежисував байопік про Модільяні
11:15
гривні
В Україні побільшало боржників по аліментах, - дані Опендатабот
11:12
Євросоюз
ЄС у листопаді запровадить нові правила в'їзду до Шенгенської зони
11:11
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ від вечора 20 серпня атакує Україну безпілотниками: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
10:40
Ексклюзив
світ Росія Москва пожежа
Наймасштабніша атака дронів на російську столицю ще попереду, - Згурець
10:30
Пентагон
Розвідка Пентагону вважає, що війна Росії проти України рухається в глухий кут
10:22
Росіяни атакували три райони Донеччини 20 серпня: загинула людина, четверо поранені
10:17
Передавали ФСБ координати заводів БПЛА для майбутніх атак: шістьох мешканців Дніпропетровщини підозрюють у держзраді
10:08
OPINION
Андрій Яніцький
Чи треба податки підвищувати?
10:01
Ексклюзив
Карта Харківщина 08.08.24
Завдяки успішним діям вдалося вибити ворога із займаних позицій: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Харківщині
10:00
Пресреліз
обкладинка фільму еняжицького про заборону РПЦ
РПЦ поза законом: вийшов фільм про те, як парламент йшов до цього рішення
09:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:56
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде до "повного розгрому ворога"
09:49
москва, кремль
Кремль намагається підготувати росіян до "нової нормальності" щодо боїв на Курщині, - "Медуза"
09:41
На фото: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком
09:34
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала близько $500 млн за місяць, - Reuters
09:30
Партнерський матеріал
Яку відповідальність передбачено за підпали автівок військових: пояснення адвоката
09:28
Оновлено
Пожежа у Києві
Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі на проспекті Степана Бандери в Києві
09:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 7-14 серпня
На Сватівському напрямку тривають активні бойові дії, - голова Сєверодонецької РВА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV