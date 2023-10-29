- Складні дискусії та неприємні заяви окремих лідерів сусідніх країн на засіданні Європейської Ради щодо продовження фінансової та військової підтримки України не мали б бути приводами для паніки в українському суспільстві.

- Поведінка Орбана та Фіцо має своє логічне та прагматичне обґрунтування.

- Орбан говорить з Брюсселем своєю мовою, і саме зараз намагається виторгувати для себе розмороження "угорських фондів", що стало наслідком системних порушень демократичних принципів угорською владою, за оцінками столиці ЄС. Він хизується перед Європою своїми контактами з Путіним та Китаєм, декларує блокування допомоги Україні та санкцій проти Росії. Змінювати свою внутрішню політику Орбан очевидно не прагне, залишаючись відвертим прагматиком та максимально використовуючи потенціал зовнішньополітичного треку.

Показовим у цьому контексті стало те, що, попри погрози з Будапешта, за результатами обговорення змін до висновків Європейської Ради щодо України не відбулося.

- Для Фіцо перше засідання Європейської Ради після перемоги на виборах — це чудова нагода довести власним виборцям відданість власним передвиборчим обіцянкам, принаймні на початку свого урядування. Гучні декларації безпосередньо в обличчя лідерам інституцій та держав-членів ЄС мали б сподобатись словацькому виборцю партії Фіцо.

Читайте також: "Прем'єр реваншистів, що безжально вривається у владу". Які умови висуває Фіцо та як Словаччина допомагатиме Україні

Тепер у євробюрократів та важковаговиків ЄС є час до наступного засідання Євроради у грудні спробувати "скоригувати" позиції Словаччини й щодо пакету фінансової підтримки України, і щодо дотримання спільної позиції Євросоюзу у сфері зовнішньої політики та оборони.

Як і у випадку з Будапештом, слід готуватися до прагматичної, інколи цинічної позиції Братислави. Однак, приводів для паніки це не мало б додавати, допоки й Київ демонструватиме максимальну прагматичність та аргументованість у своєму діалозі зі складними та незручними партнерами.

- Маємо також вірити у потужність європейської єдності та солідарності з Україною та здатність європейських партнерів "дотиснути" у тих питаннях, які суперечать цінностям та стратегічним інтересам ЄС.

Читайте також: Вісь розпалює ненависть до Заходу

Водночас викликає багато запитань ефективність дипломатії України на угорському, а тепер вже і на словацькому треку. Досі відсутній Посол України в Угорщині. Пасивно себе поводить наш Посол у Словаччині. Не відреагував належним чином офіційний Київ на рукостискання Орбана і Путіна у Китаї. Не може не дивувати й мовчання зовнішньополітичних стратегів щодо намірів уряду Фіцо порушити укладені свого часу і гучно розрекламовані дво- та багатосторонні декларації про підтримку України в частині принаймні надання зброї та фінансової допомоги. Виявилось, що практика множення протягом 2019-2021 рр. суто політичних декларацій з країнами ЄС та НАТО було більше окозамилюванням і іміджевими рішеннями, які практично нічим не гарантовані від зміни влади в країнах-партнерах.

Приклади Словаччини та Угорщини вкотре доводять цінність системної, багаторівневої та глибокої дипломатії, а не декларативного одноразового серіалу. Сподіваюся, що це урок буде враховано й при підготовці й укладенні т.зв. двосторонніх безпекових угод. До речі, Словаччина свого часу оголосила про приєднання до кола держав, з якими Україна має укласти подібні угоди. Дипломатія має бути не ефектною, а ефективною!

Джерело

Про автора: Костянтин Єлісєєв, український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.