Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Ефективність української дипломатії на угорському та словацькому треках викликає сумніви
OPINION

Ефективність української дипломатії на угорському та словацькому треках викликає сумніви

Костянтин Єлісєєв
29 жовтня, 2023 неділя
18:06
Погляд Костянтин Єлісєєв

Офіційний Київ не відреагував належним чином на рукостискання Орбана і Путіна у Китаї

- Складні дискусії та неприємні заяви окремих лідерів сусідніх країн на засіданні Європейської Ради щодо продовження фінансової та військової підтримки України не мали б бути приводами для паніки в українському суспільстві.

- Поведінка Орбана та Фіцо має своє логічне та прагматичне обґрунтування.

- Орбан говорить з Брюсселем своєю мовою, і саме зараз намагається виторгувати для себе розмороження "угорських фондів", що стало наслідком системних порушень демократичних принципів угорською владою, за оцінками столиці ЄС. Він хизується перед Європою своїми контактами з Путіним та Китаєм, декларує блокування допомоги Україні та санкцій проти Росії. Змінювати свою внутрішню політику Орбан очевидно не прагне, залишаючись відвертим прагматиком та максимально використовуючи потенціал зовнішньополітичного треку.

Показовим у цьому контексті стало те, що, попри погрози з Будапешта, за результатами обговорення змін до висновків Європейської Ради щодо України не відбулося.

- Для Фіцо перше засідання Європейської Ради після перемоги на виборах — це чудова нагода довести власним виборцям відданість власним передвиборчим обіцянкам, принаймні на початку свого урядування. Гучні декларації безпосередньо в обличчя лідерам інституцій та держав-членів ЄС мали б сподобатись словацькому виборцю партії Фіцо.

Читайте також: "Прем'єр реваншистів, що безжально вривається у владу". Які умови висуває Фіцо та як Словаччина допомагатиме Україні

Тепер у євробюрократів та важковаговиків ЄС є час до наступного засідання Євроради у грудні спробувати "скоригувати" позиції Словаччини й щодо пакету фінансової підтримки України, і щодо дотримання спільної позиції Євросоюзу у сфері зовнішньої політики та оборони.

Як і у випадку з Будапештом, слід готуватися до прагматичної, інколи цинічної позиції Братислави. Однак, приводів для паніки це не мало б додавати, допоки й Київ демонструватиме максимальну прагматичність та аргументованість у своєму діалозі зі складними та незручними партнерами.

- Маємо також вірити у потужність європейської єдності та солідарності з Україною та здатність європейських партнерів "дотиснути" у тих питаннях, які суперечать цінностям та стратегічним інтересам ЄС.

Читайте також: Вісь розпалює ненависть до Заходу

Водночас викликає багато запитань ефективність дипломатії України на угорському, а тепер вже і на словацькому треку. Досі відсутній Посол України в Угорщині. Пасивно себе поводить наш Посол у Словаччині. Не відреагував належним чином офіційний Київ на рукостискання Орбана і Путіна у Китаї. Не може не дивувати й мовчання зовнішньополітичних стратегів щодо намірів уряду Фіцо порушити укладені свого часу і гучно розрекламовані дво- та багатосторонні декларації про підтримку України в частині принаймні надання зброї та фінансової допомоги. Виявилось, що практика множення протягом 2019-2021 рр. суто політичних декларацій з країнами ЄС та НАТО було більше окозамилюванням і іміджевими рішеннями, які практично нічим не гарантовані від зміни влади в країнах-партнерах.

Приклади Словаччини та Угорщини вкотре доводять цінність системної, багаторівневої та глибокої дипломатії, а не декларативного одноразового серіалу. Сподіваюся, що це урок буде враховано й при підготовці й укладенні т.зв. двосторонніх безпекових угод. До речі, Словаччина свого часу оголосила про приєднання до кола держав, з якими Україна має укласти подібні угоди. Дипломатія має бути не ефектною, а ефективною!

Джерело

Про автора: Костянтин Єлісєєв, український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
ЄС
Словаччина
Угорщина
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Читайте також:
27 жовтня, 2023 п'ятниця
У Defense Express пояснили, чому РФ припинила використання далекобійної авіації та застосування ракет Х-101 для атак по Україні
29 жовтня, 2023 неділя
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
наслідки негоди в Києві, 28.10.23
28 жовтня, 2023 субота
У Києві рвучкий вітер спричинив падіння дерев: є загиблі та травмовані. Які наслідки негоди
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
29 жовтня
18:27
Оновлено
загинув шахтар
У Казахстані на шахті сталася пожежа: загинуло 45 людей
18:18
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Для України важливо, щоб США не програли в Ізраїлі, а Байден виконав обіцянку, - Піонтковський
17:52
Огляд
Севастополь, прильот
"Бавовна" у Севастополі та "відмінусовані" ворожі склади в окупації: де вибухало впродовж тижня
17:51
російські військові
За останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тисяч своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин
17:11
Ексклюзив
DeepState: на півночі Бахмуту окупанти намагалися взяти ініціативу, ситуація складніша, ніж на півдні
16:44
Ексклюзив
Військові втомились та потребують ротації: ми можемо залишитись без країни, це повинні усвідомити всі, - офіцер батальйону "Вовки да Вінчі"
16:38
Цитування фрагментів повідомлень та колір для акаунту: Телеграм випустив оновлення
16:16
Оновлено
У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей
У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей
16:03
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: за скільки можна купити долар та євро
16:03
OPINION
Віктор Андрусів
Корупційна критика зі всіх щілин - тупа ідея
16:02
У дитячій грі Roblox розпочалися пропалестинські протести
15:57
вибух
У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі
15:53
Жінка дитина війна з Росією
Українки можуть отримати грошову допомогу від міжнародного жіночого фонду: яких категорій це стосується
15:24
Су-25 росія
Українськи зенітники збили бойовий літак росіян на Авдіївському напрямку
14:51
Нафтогаз
Починаючи з 2025 року, Україна припинить транзит російського газу, - голова правління "Нафтогазу" Чернишов
14:42
Стрілянина
У Флориді чоловік вчинив стрілянину на вечірці з нагоди Хелловіна: 2 людини загинуло, 18 поранені
14:40
Херсонщина
Росіяни обстріляли з артилерії Новоберислав на Херсонщині: постраждав чоловік
14:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців
Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців
14:18
щеня_песик
Європейські вчені пояснили, чому власники домашніх тварин більше дбають про собак, ніж про котів
14:09
обстріл, ППО
Зенітний "франкенштейн": американці створили для Укараїни гібрид Patriot й радянських ЗРК, - ЗМІ
14:07
OPINION
Юрій Касьянов
Треба знижувати мобілізаційний вік
13:40
Комендантська година
Для громадян - від 8,5 тис. грн, для бізнесу - від 51 тис. грн: Рада та МВС хочуть збільшити штрафи за порушення комендантської години
13:33
Министр обороны Саудовской Аравии Халід ібн Салман Аль Сауд
Міністр оборони Саудівської Аравії прибуде до США через побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході, - ЗМІ
13:30
Сектор Гази
Ізраїль відмовився від повномасштабної операції у Газі й продовжує вибіркові удари по ХАМАС, - The New York Times
13:16
Володимир Путін
Росія посилює воєнну цензуру в університетах напередодні президентських виборів, - британська розвідка
12:54
ЗСУ, контрнаступ
На Таврійському напрямку 13 окупантів здалися в полон, 489 ліквідовано, - Тарнавський
12:52
Міноборони Ізраїлю заявило про збільшення гумдопомоги Газі та закликало цивільних переїхати на південь регіону
12:27
На фото: тюленя
Росія перешкоджає створенню заповідника в Антарктиці
12:20
Демонстрація солідарності з палестинцями в Газі в Нью-Йорку
Сотні протестувальників перекрили центр Нью-Йорка, вимагаючи припинення вогню в Газі
12:15
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила спільні військові навчання з РФ щонайменше до 5 листопада
12:13
Ексклюзив
Армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин, - військовий оглядач Попович
12:04
OPINION
Карл Волох
Гутерреш захищає ХАМАС чи бюджет БАПОР?
11:40
Зустріч щодо Формули миру на Мальті
В ОП підбили підсумки зустрічі щодо української Формули миру на Мальті
11:21
Міноборони Чехії запропонувало вийти з ООН через ухвалення антиізраїльської резолюції
11:20
Через обстріли Донеччини поранено 4 поліціянтів
Через російські обстріли Донеччини отримали поранення 4 поліціянтів
11:05
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Ми готові": у Повітряних силах розповіли, що РФ може готуватися до нових масованих ударів по Україні
10:54
Палестина
Тисячі палестинців увірвалися на склади БАПОР у секторі Гази, забравши борошно та предмети першої необхідності
10:49
Завод в Челябінську, де виготовляють російські ракети
Партизани виявили координати заводу в Росії, де виготовляють ракети
10:25
Ураган Ян
У Мексиці стався потужний ураган: загинули майже 40 людей
10:19
Українські військові розробники представили екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV