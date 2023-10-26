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Вісь розпалює ненависть до Заходу

Петро Шуклінов
26 жовтня, 2023 четвер
10:01
Погляд Петро Шуклінов

Дивіться вгору. Знімайте рожеві окуляри. І щодня робіть все від вас залежне, щоб наш світ не програв

Вісь Зла вправно качає Арабський світ з понад 400 млн людей. Росія — Іран — Китай на повну силу розпалюють ще одну велику війну, використовуючи медіа, дипломатію та зброю.

Що сталось. Ізраїльтяни кажуть, що одна з ракет ХАМАС відійшла від курсу та влучила в лікарню в Секторі Газу. Загинули сотні людей. Але докази нікому не потрібні. Винним виставлять саме Ізраїль.

Всі знають, що хамасівці виставляють дітей поперед себе, підставляючи їх під кулі. Всі знають, що хамасівці роблять з дітей шахідів. Всі знають, що хамасівці запускають ракети з цивільних будівель, щоб відповідь прилітала по цивільних. Це постійна практика терористів.

І тому — звісно — ракета ХАМАС не випадково потрапила в лікарню. Я майже впевнений, що ХАМАС — як проксі Ірану — отримав рекомендацію так діяти від Тегерана.

А Ізраїль слухати ніхто не буде. Весь Арабський світ буде звинувачувати ізраїльтян, США та Захід в цілому. Там всюди — тоталітаризм. Ніяких вільних медіа. Тільки підконтрольні диктаторам гучномовці. Прямо зараз голос терористів підсилюють всі країни Осі Зла — Росія, Китай, Іран та інші, звинувачуючи Ізраїль.

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Вісь розпалює ненависть до Заходу. Підвищує ставки. Бо їм потрібні війни, а час грає проти них. Економіки країн Осі у важкому стані. І ситуація у світі, завдяки їх діям, весь час загострюється, щоб дати їм шанс. Вісь дедалі більше фрагментує світ. І все сильніше штовхає до великої війни.

За задумом Осі, війни — маленькі та великі — мають перезапустити гру та занулити перемоги та поразки, як було після Другої світової. Але на цей раз погані хлопці хочуть перехопити кермо таким чином, щоб обмежити можливості Західної Цивілізації. І вони роблять все можливе, щоб обвалити світоустрій.

Звісно, найкращий час для цього — президентські вибори в США. Момент максимального ослаблення впливу американської зовнішньої політики.

Тим часом багато європейців досі живуть так, ніби не розуміють, біля якої прірви ми всі ходимо. Багато хто розраховує, що все буде добре, війни не буде, тоталітарні монстри самі по собі програють.

Міжнародне право базується на цінностях та ідеях Заходу. Світовий устрій побудовано на засадах країн Заходу. Не тому, що вони — ці засади — всім подобаються. Атому, що вони найкраще, що в нас є. Проте Захід не є чимось непереможним. І в якийсь момент удача може посміхнутись варварам.

Що зроблять з цим світом тоталітарні, навіжені диктатори? Що зроблять з цим світом аборигени на мопедах з автоматами Калашнікова? Що зроблять з цим світом корупціонери та клептократи?

Не треба особливо гадати. Достатньо подивитись на китайські концентраційні табори та диктатуру. Російську корупцію та розруху. Іранський тероризм та релігійний шовінізм. Такий новий світ, яким керують людожери, сподобається хіба що маніякам.

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Війна за новий світ йде на багатьох рівнях: політичному, економічному, культурному, фізичному.

Україна — один з ключових театрів. В усіх сенсах. Перемога або поразка означатиме ще один крок — ближче чи далі від великої війни. Ми маємо перемогти, щоб дати шанс нам — як частині Заходу — виграти глобальне суперництво.

Для цього треба зрозуміти, що як раніше — вже не буде. Наприклад, всі будуть служити. І не тільки українці. Буде важко. І не тільки Україні. Буде багато смертей і крові. І не тільки в Україні.

А як раніше — більше не буде ніколи. Вісь Зла хоче все, що ви маєте. І забере, якщо Захід разом з нами впаде. Дивіться вгору. Знімайте рожеві окуляри. І щодня робіть все від вас залежне, щоб наш світ не програв.

Джерело

Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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