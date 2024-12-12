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Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Маркус публічно розповів про конфлікти з керівництвом бригади

Олена Будько
12 грудня, 2024 четвер
06:49
Війна з Росією Валерій Маркус

Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Валерій Маркус, який від липня 2023 року фактично не з'являвся в інформаційному просторі, в серії відео докладно розповів про створення бригади та конфлікти з керівництвом

Зміст

Відео опубліковано на youtube-каналі Маркуса.

Про бригаду та конфлікт Маркус розповідає у трьох частинах відео під назвами "Мрія", "Боротьба" "Компроміс". Вихід четвертої частини, "Прийняття", анонсовано на 12:00 сьогодні, 12 грудня. Кожна з частин триває майже годину. 

У цих відео Валерій Маркус докладно розповідає про те, як створювали та формували 47-му ОМБр, як виникли плани перетворити "Маґуру" зі стрілецького батальйону на полк. А також про труднощі, невдачі, суперечки й конфлікти, які, за його словами, виникли в цьому процесі через "незрілість і некомпетентність окремих представників командування", зокрема теперішнього заступника командира бригади Івана Шаламаги.

Зокрема, Маркус розповів, що Шаламага, коли йому у квітні 2022 року запропонували стати комбатом 47-го окремого стрілецького батальйону, своєю чергою запропонував Маркусу стати головним сержантом. Проте, як стверджує військовий, надалі Шаламага мало цікавився процесом формування батальйону, зокрема відбором військових та іншими питаннями. 

Також Маркус розказав, як розробляли ідею розширення батальйону до штурмового полку та як він презентував її тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Зрештою, за словами Маркуса, коли йому, а не Шаламазі, запропонували командувати полком, конфлікти загострилися, а комбат "плекав злобу" через те, що в нього начебто відбирають владу. 

За словами Маркуса, саме він, а не Шаламага зміг налагодити контакти з вищим керівництвом і здобути авторитет серед бійців, проте це не було його бажанням, а просто "так склались обставини, в яких ти був змушений діяти". Натомість він начебто використовував кожен привід, "щоб згадати про Шаламагу й потішити його гординю".

Іван Шаламага публічно не відреагував на вихід цих відео та не коментував звинувачень Маркуса.

Довідково. 47-ма окрема механізована бригада "Маґура" – військове формування Збройних Сил України, створене навесні 2022 року. Засновниками 47-ї ОМБр є Іван Шаламага і Валерій Маркус. У червні 2022 тоді ще батальйон відправили на Вуглегірський напрямок, він брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширили до штурмового полку, в листопаді – до бригади. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова.

Коли Маркус уперше публічно висловився про конфлікт у 47-й ОМБр "Маґура"

11 липня 2023 року головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Причиною такого кроку назвав те, що керівництво бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці. Крім того, Маркус назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом" і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність.

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Командир бригади Олександр Сак, коментуючи цю заяву, закликав усіх відкинути конфлікти та примножити сили для спільної боротьби.

13 липня головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" замість Маркуса призначили Віталія Аверіна. 

У вересні того ж року стало відомо, що в 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура" змінилося командування: підполковника Олександра Сака зняли з командування, замість нього бригаду очолив полковник Олександр Павлій.

Валерій Маркус від часу публічного оприлюднення рапорту, тобто півтора року, майже не з’являвся в медійному просторі. У січні цього року стрільчиня-санітарка у штурмовій роті 47-ї ОМБр "Маґура" Олена Риж (Іваненко) розповідала, що він продовжив військову службу, але не в 47-й бригаді.

Що відомо про Валерія Маркуса й Івана Шаламагу

Валерій Маркус – військовий, письменник і мандрівник. Став відомий як відеоблогер під час служби в АТО у 2014 році. Публікував відео з передової: про звільнення міст на Донеччині, результати боїв, обстріли, армійське життя. У складі 25-ї бригади брав участь у боях за Краматорськ, Слов’янськ, Дебальцеве. У 2016 році після отриманого поранення залишив службу через стан здоров’я.З лютого 2022 повернувся до Збройних Сил. Згодом йому й капітану Івану Шаламазі запропонували очолити й сформувати 47-й окремий стрілецький батальйон. З жовтня по листопад 2022 року 47-й окремий штурмовий полк проходив переформування, ставши бригадою. У середині червня 2023 року брав участь у контрнаступальних діях в Запорізькій області.

Іван Шаламага (позивний Бескид) – майор, заступник командира 47-ї окремої механізованої бригади. У 25 років Іван Шаламага став наймолодшим командиром батальйону в історії української армії, а згодом – наймолодшим командиром полку. Зараз Бескид на посаді заступника командира 47-ї ОМБр ЗСУ.

У травні 2022 року очолив новостворений штурмовий підрозділ - 47-й окремий батальйон. У червні 2022 року батальйон брав участь у боях за Вуглегірську ТЕЦ.

Теги:
Новини
скандал
військові
ЗСУ
Військові новини
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