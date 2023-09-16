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У 47-мої бригади "Маґура" новий командир, - ЗМІ

16 вересня, 2023 субота
15:05
Війна з Росією Олександр Павлій

У 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" змінилось командування: підполковника Олександра Сака зняли з командування, замість нього бригаду очолюватиме полковник Олександр Павлій

Цю інформацію підтвердили Суспільному у 47-ій бригаді.  

Полковник Олександр Павлій з 2022 року був командиром 112-ої окремої бригади територіальної оборони Києва, перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил ТрО.

Довідково. 47-ма окрема механізована бригада "Маґура" - військове формування Збройних Сил України, створене навесні 2022 року. Засновниками 47-ої ОМБр є Іван Шаламага і Валерій Маркус. У червні 2022 тоді ще батальйон відправили на Вуглегірський напрямок, він брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширили до штурмового полку, а у листопаді - до бригади. Цьогоріч влітку бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова.

Що передувало 

11 липня головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Він пояснює, що керівництво бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці.

Крім того, Маркус назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом", і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність.

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Командир бригади Олександр Сак прокоментував таку заяву. Він закликав всіх відкинути конфлікти та примножити сили для спільної боротьби.

"У ці непрості дні я, командир 47 ОМБр, закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя — і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", - заявив Сак. 

13 липня головним сержантом 47 окремої механізованої бригади "Маґура" призначили Віталія Аверіна. Він замінив Валерія Маркуса, який написав рапорт на звільнення. 

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