Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Як ставитись цивільним особам до скандалів в армії? Кейс 47 бригади та Маркуса
OPINION

Як ставитись цивільним особам до скандалів в армії? Кейс 47 бригади та Маркуса

Марина Данилюк-Ярмолаєва
14 липня, 2023 п'ятниця
15:25
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

В історії з конфліктом у 47 ОМБр важливо не скотитися в обговорення особистостей. Адже тут важливі не так вони, як прецедент. Дуже небезпечний і негативний прецедент відкритої атаки на керівництво з боку підлеглого

Якщо відірватися від особистості пана Маркуса, головна проблема його вчинку полягає у відкритті скриньки Пандори – винесенні на широкий загал вічного солдатського незадоволення рішенням командування. Солдати завжди незадоволені – це аксіома всіх воєн і всіх часів. Але так само залізним є правило, що це незадоволення має залишатися на рівні бурчання за вечірнім супом з побратимами. Але аж ніяк не виноситися на загал, та ще й брутальною лайкою.

Валерій Маркус

Фото: elle.ua


Читайте також: Головний сержант "Маґури" Маркус подав рапорт на звільнення з посади. Командир бригади закликав відкинути конфлікти

Чимось подібним у наших ворогів якраз займався Пригожин. До чого це призвело, ми всі самі могли побачити. Але ж треба розуміти, що головною перевагою української армії є єдність у боротьбі за свою країну. І саме ця єдність перевішує будь-які проблеми, яких дуже багато і в ЗСУ.

Вчинок же Маркуса цю єдність руйнує і показує багатьом незадоволеним шлях публічного якщо не бунту, то, в усякому разі, винесення внутрішньоармійських та особистих проблем на публіку. Українська армія сильна своїм розумінням спільності задач, тому внутрішні сварки – це якраз те, що їй категорично заборонене. Власне, як і будь-якій армії.

Тепер щодо конкретних обставин. Вчинок Маркуса небезпечний ще й тим, що відсилає нас в умовний 2014-й, коли ЗСУ тільки народжувалися. І постійно стикалися з мінібунтами тих, хто не хотів вписуватися в структуру або хотів отаманити. Сам факт публічного викладення у мережу рапорту, який є службовим документом, є порушенням законодавства. Що у воєнний час є дуже небезпечним прецедентом. Сьогодні незадоволений сержант викладає рапорт з матюками на свого командира, якого ж сам нещодавно хвалив. Але тепер, на тлі серйозних втрат підрозділу, все пішло шкереберть, включаючи особисті стосунки. А завтра, може, якийсь генерал, незадоволений, що його якось обійшли по службі, викладе стратегічні плани чи піде давати інтерв’ю до невибагливих ЗМІ, ласих до сенсацій? 

Чи існують в ЗСУ проблеми з прийняттям рішень і використанням солдатів? Безумовно, їх дуже багато. Але це – місце для фахової розмови, а не істерик з вивалюванням особистих образ на публіку. Армія – це не місце для піару та особистих амбіцій. Так, армійські процедури можуть бути дуже осоружними для людей, звиклих до медійності. Однак по-іншому цей механізм примусу сотень тисяч людей не працює.

І ще один аспект, дуже неприємний. Він пов'язаний з постійним бажанням Офісу президента втручатися у дії військових. Та глибинній недовірі Зеленського і Ко до армії. Саме тому з самого початку ОП робить ставку на розкрутку своїх медійних облич, які мають, за задумом, акумулювати на собі всі позитивні сторони від дій ЗСУ. Щоби потім вилізти в списках на вибори. А прямо зараз протиставлятися у медійному просторі неугодним  генералам чи солдатам. Навіть якщо ці солдати чи офіцери – нижчі за званням, чи досягненнями, але їх, якщо вони у фаворі ОП, будуть виставляти на перший план. Хай це повністю суперечить армійській субординації та елементарній справедливості.
Це дуже гидотна тактика, яка дуже шкодила і продовжує шкодити з перших секунд згаданій єдності. Однак по-іншому команда Зеленського грати не вміє.

Валерій Маркус і Володимир Зеленський

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ця тактика посилює розбрат в армії, постійно провокує скандали та заздрість. Історія з Маркусом, який в розпал бойових дій їздив фоткатися з президентом, за словами його ж побратимів, досить негативно вплинула і на ставлення до нього, і на загальний моральний стан бригади, яка якраз перебувала в кровопролитних боях. Та зазнавала втрат. 

Ця історія показує одне: армією мають керувати військові, а не політики. В армії не має бути місця політиці та особистому піару. Солдати мають займатися або піаром і волонтеркою на камеру, або воювати. В армії має бути чітка структура управління, куди не мають влазити спраглі особистого піару на війні політики.

Я поважаю сержанта Маркуса, який пішов на контракт в українську армію ще задовго до АТО 2014 року. Він пройшов бої першої хвилі — був під Слов’янськом, Вуглегірськом і Дебальцевим. На перший час пішов у цивільне життя. Але повернувся у 2022 році в ЗСУ. 

У нього є чимало публічних фото і записів разом із молодим офіцером Іваном Шаламагою. Вони були товаришами до цього рапорту і публічної сварки. Обоє молоді, талановиті та безстрашні. 

на фото: Іван Шаламага

Фото: https://www.facebook.com/47brigade

Я припускаю, що втрати під час контрнаступу по мінних полях у Запорізькій області підкосили їх обох. І в когось першого зірвало кришку. 

Але я прошу всіх утриматися від поділу на команди хейтерів і вболівальників. Упевнена, без цього запису у соцмережах з рапортом молоді чоловіки швидше б знайшли спільну мову і дійшли до логічного рішення.

Для всіх, хто пише, що хтось зламався і треба нести на смітник, я хочу нагадати, що чоловічий ресурс у нашій країні і на цій війні не безмежний. У нас не буде кращих. У нас не буде інших. Не приїдуть захищати Україну ті, хто втік як щур за всі долари світу. А отже, треба вести розмову з тими, хто не втік і не злякався. І своїм життям та роботою заслужив беззаперечну повагу. 

Я вірю в 47-му бригаду і те, що вона переживе ці конфлікти. Низка наших підрозділів переживала подібні хейти, але багато з них зараз стали знаком якості й тому, як правильно перемолоти російських окупантів. 

Спеціально для Еспресо

Про автора. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
13 липня, 2023 четвер
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
Дмитрий Кулеба
14 липня, 2023 п'ятниця
"Це було прикре непорозуміння": Кулеба прокоментував вислів Воллеса про недостатню вдячність України
14 липня, 2023 п'ятниця
Лавров на саміті ASEAN агресивно відреагував на заклик Борреля вивести війська РФ з України
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
15 липня
08:11
AliExpress
У Нідерландах посадовцям заборонили встановлювати на робочі телефони застосунок AliExpress
08:05
OPINION
Ростислав Павленко
У незруйнованій Росії плекатимуть реваншизм
08:00
Огляд
Шпигуни, зрадники і Камю з Бандерою – 5 книг, в яких твориться історія
07:14
ЗСУ війна фронт
За добу між українськими військами та загарбниками відбулося 32 бойових зіткнення, - Генштаб ЗСУ
06:41
Угорщина
ЄС надіслав Угорщині попередження через звільнення торговців людьми з в'язниць
05:59
Карім Хан
ПАР має "вчинити правильно", коли Путін приїде на саміт БРІКС, - прокурор МКС Карім Хан
05:36
путін пригожин
Путін прагне зберегти ПВК Вагнера, як бойову силу, але без Пригожина, - ISW
05:08
Qatar oil
Світовий нафтосервісний гігант SLB повністю припиняє поставки в РФ
04:40
Торнадо у Оттаві
У столиці Канади торнадо пошкодив понад сотню будинків
04:12
Молдова
У Молдові після стрілянини в аеропорту у відставку пішли три міністри
03:44
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Швеції після Корану дозволили спалити Біблію і Тору
03:16
Ростислав Шурма
В ОП проведуть зустрічі з бізнесом: обговорять факти тиску правоохоронців та фіскалів, - ЗМІ
02:48
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Залужний: Ми продовжимо вбивати ворога на його території власною зброєю
02:20
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (праворуч)
Німеччина до 2027 року планує надати Україні зброї на 17 млрд євро, - Шольц
01:52
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
На півдні України оголошено повітряну тривогу: у Запоріжжі чутно вибухи
01:45
суд
Загибель людей біля зачиненого укриття: заступника директора закладу залишили під домашнім арештом
01:24
Енергоатом
Енергоатом не підписуватиме угод з РФ при закупівлі ядерних реакторів у Болгарії
00:56
Центробанк Росії
ЄС і ЄЦБ обговорюють використання прибутків від 200 млрд євро заморожених активів РФ, - Bloomberg
00:28
Прем’єр Нідерландів Марк Рютте
У Нідерландах оголосили дату проведення позачергових виборів
00:18
Ексклюзив
Карта. Бахмут. 14\07\23
В районі Бахмута зараз український акцент, ми починаємо рухатися у три сторони одночасно, - військовий експерт Світан
00:07
Президент Литви Гітанас Науседа
Президент Литви назвав "дуже важливою умовою" вступу України в НАТО боротьбу з п'ятою колоною
00:02
Михайло Мудрик, "Челсі", Ліга чемпіонів
Мудрик потрапив у престижний рейтинг футболістів Ліги чемпіонів
2023, п'ятниця
14 липня
23:36
Ексклюзив
український прапор
Ми працюємо, щоб українські громади у різних країнах стали політичними силами, - президент Світового Конгресу Українців Грод
23:23
Валерій Залужний у Львові
"Вирішив вивчати міжнародне право": Залужний розповів, як його затримали у Брюсселі за запитом РФ
23:04
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 14 липня
22:42
Валерій Залужний
Залужний про звільнення Криму: "Зроблю, щойно матиму ресурси. Мені начхати - ніхто мене не зупинить"
22:10
Митрополити УПЦ МП Павло, суд
Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю на тримання під вартою
21:58
Кирило Буданов
Буданов заявив, що в Україні вже існує аналог ізраїльського Моссаду
21:26
росія хакер
Російські хакери Armageddon активізувалися в системах держорганів України, - Держспецзв'язку
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Тактика ЗСУ в наступі може бути тривалою, але результативною: воєнні підсумки тижня
21:13
Ексклюзив
віддалена робота
Можна очікувати до кінця року підвищення зарплат: експерт ринку праці назвав причину
21:00
Ексклюзив
Путін
Путін мав би шанс уникнути правосуддя, якби зараз вивів війська з України, - дипломат Чалий
20:27
Зеленський НАТО
Зеленський: окупанти на півдні та сході вкладаються всім, чим можуть, кожен успіх ЗСУ заслуговує на вдячність
20:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Дядько Ваня
19:49
фейк
Ворог запустив фейк, нібито на польському авторинку продається важка техніка з України
19:27
ЗСУ війна фронт
Генштаб: наступальна операція на південному напрямку продовжується. ЗСУ вдарили по ЗРК та 9 артзасобах РФ
19:12
Сергій Лавров
Лавров на саміті ASEAN агресивно відреагував на заклик Борреля вивести війська РФ з України
19:01
Ексклюзив
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Евакуація громадян Сумщини з прикордонних громад буде проводитись у межах області, - заступник райадміністрації Біцак
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 506 дня війни: агенти Буданова в оточенні Путіна та успіхи ЗСУ на фронті
18:46
Мелітополь
Росіяни влаштували облаву у Мелітополі: зупиняють автівки та маршрутки, перевіряють телефони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV