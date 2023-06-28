Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом "Маґури" Маркусом: обговорили відповідність зарплат досвіду служби
У середу, 28 червня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом
Про це Зеленський повідомив у телеграмі.
"Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті", - пише Володимир Зеленський.
За словами президента, вони обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б покращити службу.
"Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки. Обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби", - йдеться у повідомленні Зеленського.
Президент наголосив, що військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним.
- 28 червня Валерій Маркус без військового екіпірування опублікував відео із захоплених російських окопів.
- У коментарі Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жартома насварив його за таку необережність.
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