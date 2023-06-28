Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті", - пише Володимир Зеленський.

За словами президента, вони обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б покращити службу.

"Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки. Обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби", - йдеться у повідомленні Зеленського.

Президент наголосив, що військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним.