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"Ану одівся бігом!": Залужний насварив головного сержанта "Маґури" Маркуса

28 червня, 2023 середа
19:18
Війна з Росією Валерій Маркус

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус без військового екіпірування опублікував відео із захоплених російських окопів. У коментарі Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жартома насварив його за таку необережність

Відео Валерій Маркус опублікував на своїй facebook-сторінці в середу, 28 червня. У ньому він розповів про успіхи на фронті 27 червня.

"У нас вчора була доба штурмів. Ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися. Зараз я знімаю відео з російських окопів.  Зараз із боями ми будемо просуватися далі. Очевидно, що це буде не швидко, в них тут щільна і якісно вибудувана оборона", – зазначив він. 

Маркус додав, що йому з побратимами довелося ночувати в захопленій маленькій траншеї на позиції, яку взяли напередодні. Ніч вони мусили провести поряд з тілами ліквідованих ворогів, якими була вкрита буквально вся траншея.

На відео чути звуки вибухів, натомість Маркус записував звернення без бронежилета, шолома й іншого екіпірування. 

У коментарі до відео Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жартома насварив за це головного сержанта: "Валерію! Ану одівся бігом! Получиш у мене".  

На це Валерій Маркус відповів: "Слухаюсь".

Фото: скріншот з фейсбук-сторінки Валерія Маркуса

 

Коментар під відео – не з верифікованого акаунта Головнокомандувача ЗСУ Залужного. Утім це, найімовірніше, його особиста сторінка. Нещодавно про схожий акаунт йшлося у матеріалі BBC News Україна.Співрозмовники з оточення Залужного зазначали, що в нього є закрита сторінка, де місцем народження користувача вказано Єрусалим.

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