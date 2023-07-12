Про це ідеться на Facebook-сторінці Маркуса.

Своє рішення Маркус також пояснює "систематичним приниженням сержантського корпусу", "нерозумінням командуванням бригади важливості морального духу бійців" та "відсутністю покарань за [замазано] та некомпетентністю офіцерського корпусу".

Військовий заявляє, що командування також саботує традиції та міфологію бригади.

Крім того, Маркус назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом", і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність.

"Збудувати військову частину згідно з тими цінностями, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним", — наголошує Маркус.

Тому він попросив командування перевести його на посаду командира бойової машини з окладом 3170 гривень.

Реакція командира "Маґури" Олександра Сака

Командир 47 ОМБр Олександр Сак 12 липня прокоментував ситуацію, що склалася, та закликав всіх відкинути конфлікти та примножити сили для спільної боротьби.

"У ці непрості дні я, командир 47 ОМБр, закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя — і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", - йдеться у повідомленні.

Довідково

Валерій Маркус — військовий, письменник і мандрівник. Став відомий як відеоблогер під час служби в Антитерористичній операції у 2014 році. Публікував відео з передової: про звільнення міст на Донеччині, результати боїв, обстріли, армійське життя.

У складі 25-ї бригади брав участь у боях за Краматорськ, Слов’янськ, Дебальцеве. У 2016 році після отриманого поранення залишив службу через стан здоров’я.

З лютого 2022 повернувся до Збройних Сил. Згодом йому та капітану Івану Шаламазі запропонували очолити й сформувати 47-й окремий стрілецький батальйон. З жовтня по листопад 2022 року 47-ий окремий штурмовий полк проходив переформування, ставши бригадою.

У середині червня 2023 року брав участь у контрнаступальних діях в Запорізькій області.

Іван Шаламага (позивний Бескид) — майор, заступник командира 47 окремої механізованої бригади. У 25 років Іван Шаламага став наймолодшим командиром батальйону в історії української армії. А згодом — наймолодшим командиром полку. Зараз Бескид на посаді заступника командира 47-ї ОМБр ЗСУ.

У травні 2022 року очолив новостворений штурмовий підрозділ — 47-й окремий батальйон. Вже у червні 2022 року батальйон брав участь у боях за Вуглегірську ТЕЦ.