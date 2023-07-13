У 47-й ОМБР "Маґура" призначили головного сержанта замість Валерія Маркуса
Головним сержантом 47 окремої механізованої бригади "Маґура" призначено Віталія Аверіна – він замінив Валерія Маркуса, який написав рапорт на звільнення
Про це йдеться у телеграм 47-ої ОМБ.
"Авер пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У 47 ОМБр раніше був головним сержантом одного із підрозділів", - зазначено у повідомленні бригади.
- Нагадаємо, 11 липня головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Він пояснює, що керівництво бригади не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці. Командир бригади Олександр Сак прокоментував таку заяву.
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