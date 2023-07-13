Про це йдеться у телеграм 47-ої ОМБ.

"Авер пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. У 47 ОМБр раніше був головним сержантом одного із підрозділів", - зазначено у повідомленні бригади.