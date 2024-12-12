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МЗС Росії закликало своїх громадян не їздити у США через загрозу "полювання" на них американських спецслужб

Олена Будько
12 грудня, 2024 четвер
08:08
Світ мзс Росії

Російським громадянам, які виїжджають за кордон, може загрожувати "затримання або арешт на території США, а також у третіх країнах, за запитами правоохоронних органів і спеціальних служб США"

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Відповідне попередження опублікувало міністерство закордонних справ Росії.

У відомстві наголосили, що "в умовах посилення конфронтації в російсько-американських відносинах, що балансують з вини офіційного Вашингтона на межі розриву", поїздки до США, приватні або через службову необхідність, є серйозним ризиком для громадян РФ.

"Поряд із гранично посиленою і дискримінаційною процедурою видачі американських віз для громадян Росії, які змушені виїжджати до третіх країн для отримання дозволу на в'їзд до Сполучених Штатів Америки з негарантованим результатом і неповерненням грошей за "послугу" в разі відмови, наші співвітчизники вже давно стали об'єктами "полювання" в буквальному сенсі слова з боку американських правоохоронних органів і спецслужб", – зазначили у МЗС Росії.

У відомстві попереджають про так звану шахрайську схему, яку начебто часто практикують останнім часом. За версією МЗС РФ, вона полягає у "виманюванні за кордон росіян, до яких у влади США є будь-які претензії, зокрема й політичні", вигідними комерційними або туристичними пропозиціями. Надалі, як стверджують у російському МЗС, росіян, які "потрапили під приціл", затримують і видворяють "в американську юрисдикцію згідно з угодами про видачу".

Відтак у МЗС РФ наполегливо закликали своїх громадян "у майбутні святкові дні та надалі" утримуватися від виїздів "до США та союзних їм держав-сателітів, включно з передусім Канадою і за невеликими винятками Євросоюзом", якщо такі поїздки не будуть викликані надзвичайними обставинами. А в період перебування за кордоном росіянам порадили уникати ситуацій, за яких вони могли б стати "жертвою провокації" та бути затриманими "під приводом порушення місцевих законів".

"Якщо є ознаки прояву "специфічного" інтересу з пропозиціями зустрітися й обговорити якісь "умови співпраці" або працевлаштування за "щедру винагороду", необхідно перервати контакт і, не гаючи часу, повернутися на Батьківщину", – проінструктували в міністерстві.

Там запевнили, що дипломатичні та консульські представництва Російської Федерації у США й інших країнах у разі потреби надаватимуть максимальну допомогу в захисті прав співвітчизників. Проте, щоб "уникнути трагічних інцидентів, коли машина американської каральної юстиції не залишає шансів на справедливе судочинство, штампуючи близькі до довічного ув'язнення строки в 15, а часом і 25 років в'язниці", краще не ризикувати та їздити за кордон лише в дружні Росії країни.

  • Напередодні в МЗС РФ назвали "крадіжкою" рішення США надати Україні кредит на $20 млрд коштом заморожених на Заході російських активів. 
Теги:
Новини
Росія
МЗС
США
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