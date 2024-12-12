Минулої доби росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 11 грудня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Покровську і 1 у Новотроїцькому", - зазначив Філашкін.

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За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2896 людей, ще 6511 осіб дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.