Минулої доби росіяни поранили 4 мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 11 грудня, російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 11 грудня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Покровську і 1 у Новотроїцькому", - зазначив Філашкін.
Читайте також: У Кураховому ледь не загинув екіпаж "Білий янгол" під час евакуації жінки, яка була поранена
За його інформацією, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2896 людей, ще 6511 осіб дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Протягом 9 грудня через обстріли ворожої армії на Донеччині загинули двоє людей, семеро дістали поранення.
- Актуальне
- Важливе