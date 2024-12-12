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Головна Світ Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України, - Маркарова

Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України, - Маркарова

Катерина Ганжа
12 грудня, 2024 четвер
08:15
Світ Оксана Маркарова

Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), утім, у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії Закону про лендліз для захисту демократії в Україні

Зміст

Про це повідомила посолка України в США Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що закон про асигнування на потреби нацоборони на 2025 рік підтримав 281 конгресмен. Проти голосували 140 законодавців (16 республіканців і 124 демократи).

"У цьому році законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті Stand with Ukraine Act", - зазначила Маркарова.

Основні положення документа щодо України

Статтею 1303 продовжується дія заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України.

Статтею 1534 міністру оборони США доручається опрацювати можливість створення центру передового досвіду з підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включаючи Україну, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників. 

Статтею 6411 директору національної розвідки, державному секретареві та міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування РФ актів міжнародного тероризму. Зазначена доповідь нетаємна, однак може містити таємні додатки. 

Наступного тижня документ має розглянути Сенат Сполучених Штатів.

  • У п'ятницю, 1 листопада, до Києва приїхали три конгресмени Сполучених Штатів Америки. З міністром оборони України Рустемом Умєровим вони обговорили підтримку України у війні проти Росії. 
Теги:
Новини
Україна
США
ленд-ліз
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