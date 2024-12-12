Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, - CBS News

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Трамп запросив Сі на інавгурацію на початку листопада, незабаром після виборів, але невідомо, чи прийняв китайський лідер це запрошення. Речник посольства КНР у Вашингтоні не прокоментував цю інформацію.

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він скоро повернеться до влади і відновить мир за допомогою американської сили в усьому світі»" - сказала речниця Трампа Кароліна Левітт.