Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, - CBS News
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію у січні 2025 року
Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Трамп запросив Сі на інавгурацію на початку листопада, незабаром після виборів, але невідомо, чи прийняв китайський лідер це запрошення. Речник посольства КНР у Вашингтоні не прокоментував цю інформацію.
"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він скоро повернеться до влади і відновить мир за допомогою американської сили в усьому світі»" - сказала речниця Трампа Кароліна Левітт.
- У перший день на посаді 20 січня Дональд Трамп планує підписати понад 25 указів та директив у різних сферах - від імміграції до енергетики.
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