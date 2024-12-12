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Головна Світ Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, - CBS News

Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, - CBS News

Катерина Єсікова
12 грудня, 2024 четвер
06:15
Світ Сі Цзіньпін літак

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію у січні 2025 року

Зміст

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Трамп запросив Сі на інавгурацію на початку листопада, незабаром після виборів, але невідомо, чи прийняв китайський лідер це запрошення. Речник посольства КНР у Вашингтоні не прокоментував цю інформацію.

"Світові лідери шикуються в чергу, щоб зустрітися з президентом Трампом, тому що вони знають, що він скоро повернеться до влади і відновить мир за допомогою американської сили в усьому світі»" - сказала речниця Трампа Кароліна Левітт.

  • У перший день на посаді 20 січня Дональд Трамп планує підписати понад 25 указів та директив у різних сферах - від імміграції до енергетики.
Теги:
Новини
Китай
Дональд Трамп
вибори у США
США
Сі Цзиньпін
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