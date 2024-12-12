Кількість жертв атаки РФ по Дніпропетровщині 30 листопада зросла до 6: у лікарні помер чоловік

Про це він написав у Telergam.

"На жаль, маємо трагічну звістку. У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав через атаку на Дніпровський район 30 листопада", - повідомив Лисак.

За його словами, чоловіку, який помер у лікарні внаслідок атаки РФ, було 49 років.

Так, кількість загиблих через удар окупантів зросла до 6.