Кількість жертв атаки РФ по Дніпропетровщині 30 листопада зросла до 6: у лікарні помер чоловік
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у лікарні помер постраждалий через російський удар 30 листопада по селищу Царичанка на Дніпропетровщині
Про це він написав у Telergam.
"На жаль, маємо трагічну звістку. У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав через атаку на Дніпровський район 30 листопада", - повідомив Лисак.
За його словами, чоловіку, який помер у лікарні внаслідок атаки РФ, було 49 років.
Так, кількість загиблих через удар окупантів зросла до 6.
- Російська армія в суботу, 30 листопада, атакувала Дніпровський район, внаслідок чого загинули чотири людини. Також відомо про 24 постраждалих, серед них – 11-річний хлопчик
- На початку грудня в одній з лікарень помер 63-річний чоловік, який постраждав через атаку ворога.
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