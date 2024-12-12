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Кількість жертв атаки РФ по Дніпропетровщині 30 листопада зросла до 6: у лікарні помер чоловік

Катерина Єсікова
12 грудня, 2024 четвер
07:46
Війна з Росією операція. Ілюстративне фото

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у лікарні помер постраждалий через російський удар 30 листопада по селищу Царичанка на Дніпропетровщині

Зміст

Про це він написав у Telergam.

"На жаль, маємо трагічну звістку. У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав через атаку на Дніпровський район 30 листопада", - повідомив Лисак.

За його словами, чоловіку, який помер у лікарні внаслідок атаки РФ, було 49 років. 

Так, кількість загиблих через удар окупантів зросла до 6.

  • Російська армія в суботу, 30 листопада, атакувала Дніпровський район, внаслідок чого загинули чотири людини. Також відомо про 24 постраждалих, серед них – 11-річний хлопчик
  • На початку грудня в одній з лікарень помер 63-річний чоловік, який постраждав через атаку ворога.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Дніпропетровщина
ракетний удар
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