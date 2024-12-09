У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки РФ 30 листопада на Дніпропетровщину

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад тиждень лікарі боролися за життя чоловіка, але травми були заважкими.

Так, кількість загиблих через атаку збільшилася до 5.