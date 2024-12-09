У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки РФ 30 листопада на Дніпропетровщину
В одній з лікарень помер 63-річний чоловік, який постраждав унаслідок атаки російських терористів 30 листопада по селищу Царичанка на Дніпропетровщині
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що понад тиждень лікарі боролися за життя чоловіка, але травми були заважкими.
Так, кількість загиблих через атаку збільшилася до 5.
- Російська армія в суботу, 30 листопада, атакувала Дніпровський район, внаслідок чого загинули чотири людини. Також відомо про 24 постраждалих, серед них – 11-річний хлопчик
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