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У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки РФ 30 листопада на Дніпропетровщину

Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
10:30
Війна з Росією

В одній з лікарень помер 63-річний чоловік, який постраждав унаслідок атаки російських терористів 30 листопада по селищу Царичанка на Дніпропетровщині

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що понад тиждень лікарі боролися за життя чоловіка, але травми були заважкими.

Так, кількість загиблих через атаку збільшилася до 5.

  • Російська армія в суботу, 30 листопада, атакувала Дніпровський район, внаслідок чого загинули чотири людини. Також відомо про 24 постраждалих, серед них – 11-річний хлопчик
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дніпропетровщина
ракетний удар
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