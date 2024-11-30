Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район загинули 4 людини, серед 21 пораненого – дитина
Російська армія в суботу, 30 листопада, атакувала Дніпровський район, внаслідок чого загинули чотири людини. Також відомо про 21 постраждалого, серед них – 11-річний хлопчик
Про кількість загиблих поінформував президент України Володимир Зеленський.
"Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка", – сказав Зеленський.
За його словами, наразі відомо, що внаслідок атаки загинули чотири людини.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що після атаки на Дніпровський район 8 людей перебувають у важкому стані. В них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів та переломи.
Загалом станом на 19:50 відомо про 21 постраждалого.
Раніше Лисак повідомляв, що через ворожий удар троє людей загинули, 19 – постраждали.
"Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих", – писав Лисак.
Близько 19:00 очільник ОВА інформував, що внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки.
- Уночі проти суботи, 30 листопада, російські терористи вчергове завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого там загинув місцевий житель.
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