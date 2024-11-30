Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район загинули 4 людини, серед 21 пораненого – дитина

Про кількість загиблих поінформував президент України Володимир Зеленський.

"Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка", – сказав Зеленський.

За його словами, наразі відомо, що внаслідок атаки загинули чотири людини.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що після атаки на Дніпровський район 8 людей перебувають у важкому стані. В них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів та переломи.

Загалом станом на 19:50 відомо про 21 постраждалого.

Раніше Лисак повідомляв, що через ворожий удар троє людей загинули, 19 – постраждали.

"Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих", – писав Лисак.

Близько 19:00 очільник ОВА інформував, що внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки.