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Оновлено

Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район загинули 4 людини, серед 21 пораненого – дитина

Юлія Лаврук
30 листопада, 2024 субота
20:16
Війна з Росією новини Львівщини

Російська армія в суботу, 30 листопада, атакувала Дніпровський район, внаслідок чого загинули чотири людини. Також відомо про 21 постраждалого, серед них – 11-річний хлопчик

Зміст

Про кількість загиблих поінформував президент України Володимир Зеленський.

"Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка", – сказав Зеленський.

За його словами, наразі відомо, що внаслідок атаки загинули чотири людини.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що після атаки на Дніпровський район 8 людей перебувають у важкому стані. В них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів та переломи.

Загалом станом на 19:50 відомо про 21 постраждалого.

Раніше Лисак повідомляв, що через ворожий удар троє людей загинули, 19 – постраждали.

"Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих", – писав Лисак.

Близько 19:00 очільник ОВА інформував, що внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки.

  • Уночі проти суботи, 30 листопада, російські терористи вчергове завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого там загинув місцевий житель.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
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