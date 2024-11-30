Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: є загиблий і руйнування

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що по Нікопольщині окупанти били звечора, застосовувавши безпілотники та артилерію.

Ворог поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Унаслідок атаки загинув 38-річний чоловік. У населених пунктах побиті 7 приватних будинків, один з них зайнявся – рятувальники вогонь загасили. Понівечені 4 господарські споруди та лінія електропередач.

Також внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство і вантажівка.