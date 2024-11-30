Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: є загиблий і руйнування
Уночі проти суботи, 30 листопада, російські терористи вчергове завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого там загинув місцевий житель
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що по Нікопольщині окупанти били звечора, застосовувавши безпілотники та артилерію.
Ворог поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах.
Унаслідок атаки загинув 38-річний чоловік. У населених пунктах побиті 7 приватних будинків, один з них зайнявся – рятувальники вогонь загасили. Понівечені 4 господарські споруди та лінія електропередач.
Також внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство і вантажівка.
- Також ввечері 29 листопада російські окупанти запустили безпілотники по Україні з півночі та півдня. На підступах до Києва працювала ППО.
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