Росія запустила дрони на територію України: ситуація в ніч на 30 листопада
Російські окупанти продовжують атакувати дронами Україну. Ввечері 29 листопада безпілотники були запущені з півночі та півдня
Про це повідомили Повітряні Сили.
О 21:39 "шахеди" зафіксували на Сумщині. О 23:13 дрони були запущені та рухались з Херсонщини на Миколаївщину.
Згодом БПЛА на Сумщині рухались у південно-західному напрямку.
Рух "шахедів" станом на 23:44:
- Декілька груп з півдня курсом на Дніпропетровщину (Криворізький район).
- На Сумщині курсом на Полтавщину.
Станом на 00:23:
- Декілька груп на Дніпропетровщині (Нікопольський район).
- На Полтавщині у південно-західному напрямку.
О 00:31 стало відомо про групу БПЛА у напрямку Кривого Рогу.
Станом на 00:48:
- Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
- БПЛА з Полтавщини на Черкащину.
- Актуальне
- Важливе