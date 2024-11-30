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Головна Війна з Росією Росія запустила дрони на територію України: ситуація в ніч на 30 листопада

Росія запустила дрони на територію України: ситуація в ніч на 30 листопада

Євген Козярін
30 листопада, 2024 субота
00:52
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російські окупанти продовжують атакувати дронами Україну. Ввечері 29 листопада безпілотники були запущені з півночі та півдня

Зміст

Про це повідомили Повітряні Сили.

О 21:39 "шахеди" зафіксували на Сумщині.  О 23:13 дрони були запущені та рухались з Херсонщини на Миколаївщину.

Згодом БПЛА на Сумщині рухались у південно-західному напрямку.

Рух "шахедів" станом на 23:44:

  • Декілька груп з півдня курсом на Дніпропетровщину (Криворізький район).
  • На Сумщині курсом на Полтавщину.

Станом на 00:23:

  • Декілька груп на Дніпропетровщині (Нікопольський район).
  • На Полтавщині у південно-західному напрямку.

О 00:31 стало відомо про групу БПЛА у напрямку Кривого Рогу.

Станом на 00:48:

  • Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
  • БПЛА з Полтавщини на Черкащину.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Полтавщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
безпілотник
Військові новини
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