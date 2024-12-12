Росіяни перекидають військову техніку з окупованого Криму в Запорізьку область, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

Так, агенти зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ Криму.

Партизани припускають, що, ймовірно, колона рухалася в бік тимчасово окупованої Запорізької області, де росіяни ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх.

"У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки", - встановили агенти.