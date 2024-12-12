Росіяни перекидають військову техніку з окупованого Криму в Запорізьку область, - "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" зафіксував, як російська окупаційна армія перекидає військову техніку з тимчасово захопленого Криму до Запорізької області
Про це повідомляє "Атеш".
Так, агенти зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки, яка рухалася трасою на північ Криму.
Партизани припускають, що, ймовірно, колона рухалася в бік тимчасово окупованої Запорізької області, де росіяни ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх.
"У складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включно з танками, БМП і БТР, а також військові тягачі та вантажівки", - встановили агенти.
- Російські бойовики перекидають китайські багі на територію Курської області. Партизанський рух "Атеш" пише про підготовку до диверсійних рейдів.
- Актуальне
- Важливе