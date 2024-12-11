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РФ перекидає китайські баггі на Курщину, ймовірно, для диверсійних рейдів, - "Атеш"

Катерина Єсікова
11 грудня, 2024 середа
06:37
Новини

Російські бойовики перекидають китайські баггі на територію Курської області. Партизанський рух "Атеш" пише про підготовку до диверсійних рейдів

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Про це повідомляє "Атеш".

"Наші агенти зафіксували рух колони військових тягачів із мотовсюдиходами китайського виробництва Desertcross 1000-3 трасою М-4 у напрямку Курська. Техніка була помічена на ділянці між Ростовом-на-Дону і Воронежем", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що відповідну техніку використовують для виконання низки завдань, зокрема дозорних і розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених. 

Як кажуть партизани, накопичення баггі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територіях. 

Крім того, це може свідчити про широке використання такого роду техніки по всій лінії фронту.

  • У ніч з 5 на 6 грудня представник партизанського руху "Атеш" вчинив диверсію у передмісті Москви.
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