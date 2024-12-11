РФ перекидає китайські баггі на Курщину, ймовірно, для диверсійних рейдів, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

"Наші агенти зафіксували рух колони військових тягачів із мотовсюдиходами китайського виробництва Desertcross 1000-3 трасою М-4 у напрямку Курська. Техніка була помічена на ділянці між Ростовом-на-Дону і Воронежем", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що відповідну техніку використовують для виконання низки завдань, зокрема дозорних і розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених.

Як кажуть партизани, накопичення баггі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територіях.

Крім того, це може свідчити про широке використання такого роду техніки по всій лінії фронту.