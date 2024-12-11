РФ перекидає китайські баггі на Курщину, ймовірно, для диверсійних рейдів, - "Атеш"
Російські бойовики перекидають китайські баггі на територію Курської області. Партизанський рух "Атеш" пише про підготовку до диверсійних рейдів
Про це повідомляє "Атеш".
"Наші агенти зафіксували рух колони військових тягачів із мотовсюдиходами китайського виробництва Desertcross 1000-3 трасою М-4 у напрямку Курська. Техніка була помічена на ділянці між Ростовом-на-Дону і Воронежем", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що відповідну техніку використовують для виконання низки завдань, зокрема дозорних і розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених.
Як кажуть партизани, накопичення баггі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територіях.
Крім того, це може свідчити про широке використання такого роду техніки по всій лінії фронту.
- У ніч з 5 на 6 грудня представник партизанського руху "Атеш" вчинив диверсію у передмісті Москви.
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