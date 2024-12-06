Агент "Атеш" вчинив диверсію у передмісті Москви

Про це "Атеш" повідомляє у Telegram.

Проукраїнський агент спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов (передмістя Москви). Диверсію скоїли на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю.

У результаті операції порушено логістику окупантів: затримано постачання палива та військової техніки, призначених для російських терористів.

"Ми присвячуємо цю операцію всім нашим прихильникам і, користуючись нагодою, вітаємо всіх із Днем ЗСУ та Днем святого Миколая! Ми продовжуємо працювати на всіх напрямках, завдаючи ударів по тилах ворога. Кожен наш крок наближає нашу спільну перемогу над путінським режимом!", - пише "Атеш"