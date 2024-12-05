Окупанти тонуть під час спроб висадитися на островах Дніпра на Херсонщині, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агент руху із 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ повідомив, що нещодавно солдати з його підрозділу потонули під час спроби висадитися на острів Білогрудий у дельті Дніпра. Під час операції двоє військовослужбовців потрапили під удар БПЛА, втратили контроль і впали з гідроциклу.

"Такі випадки в російських військах не рідкість. Причина - погана або зовсім відсутня підготовка і складні умови місцевості, з якими солдати просто не здатні впоратися", - йдеться у дописі.

Зазначається, що російські військовослужбовці деморалізовані. Їх також відправляють на острови як покарання, а подібні інциденти ще більше підривають їхній моральний дух.