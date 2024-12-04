Партизани розвідали оборонні споруди РФ біля окупованої Євпаторії
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку оборонних позицій російських загарбників у тимчасово окупованому Євпаторійському районі
Про це повідомляє "Атеш".
За даними агентів, серед позицій були виявлені як реальні бойові точки з великокаліберним озброєнням для боротьби з дронами, так і фейкові об'єкти, створені для відволікання уваги.
На окремих ділянках також зафіксовано посилене спостереження, а поблизу низки санаторіїв рух перекрито і встановлено блокпости для огляду громадян. Партизани кажуть, що кількість російських військових значно зросла.
"Видно, що окупанти намагаються створити ілюзію тотальної оборони, проте наші агенти продовжують виявляти їхні реальні вразливості", - додали партизани.
Партизанський рух "Атеш" причетний до успішної операції Сил оборони України з ліквідації російського підрозділу БПЛА.
- Актуальне
- Важливе