Партизани розвідали оборонні споруди РФ біля окупованої Євпаторії

Про це повідомляє "Атеш".

За даними агентів, серед позицій були виявлені як реальні бойові точки з великокаліберним озброєнням для боротьби з дронами, так і фейкові об'єкти, створені для відволікання уваги.

На окремих ділянках також зафіксовано посилене спостереження, а поблизу низки санаторіїв рух перекрито і встановлено блокпости для огляду громадян. Партизани кажуть, що кількість російських військових значно зросла.

"Видно, що окупанти намагаються створити ілюзію тотальної оборони, проте наші агенти продовжують виявляти їхні реальні вразливості", - додали партизани.