У Малій Токмачці на Запоріжжі, розташованій на лінії зіткнення, залишаються 16 мирних жителів
У селі Мала Токмачка, що в Запорізькій області, проводиться евакуація. Із тими, хто відмовляється виїжджати, поліція проводить розʼяснювальну роботу
Про це повідомив заступник начальника управління – начальник відділу офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області Олександр Кривенко, передає Укрінформ.
"На час прийняття рішення про обов’язкову евакуацію з Малої Токмачки там мешкала 51 особа, з яких 6 виїхали самостійно, евакуйовані безпосередньо поліцією 22. Зараз там перебуває ще 16 осіб, 14 відмовляються від евакуації, з ними ведеться розʼяснювальна робота. Двоє людей перебувають в тій частині населеного пункту, куди дістатися неможливо", - сказав Кривенко.
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