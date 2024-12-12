У Малій Токмачці на Запоріжжі, розташованій на лінії зіткнення, залишаються 16 мирних жителів

Про це повідомив заступник начальника управління – начальник відділу офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області Олександр Кривенко, передає Укрінформ.

"На час прийняття рішення про обов’язкову евакуацію з Малої Токмачки там мешкала 51 особа, з яких 6 виїхали самостійно, евакуйовані безпосередньо поліцією 22. Зараз там перебуває ще 16 осіб, 14 відмовляються від евакуації, з ними ведеться розʼяснювальна робота. Двоє людей перебувають в тій частині населеного пункту, куди дістатися неможливо", - сказав Кривенко.