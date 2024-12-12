"Реал Сосьєдад" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі Європи
У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" та іспанський "Реал Сосьєдад" зіграють у 6-му турі основного раунду Ліги Європи
Букмекери вважають, що "Динамо" є явним аутсайдером у матчі проти "Реал Сосьєдада". На виграш киян дають коефіцієнт 11,5, тоді як шанси іспанців оцінюють в 1,30. На нічию - 5,40.
Це перша очна зустріч в історії "Динамо" та "Реал Сосьєдада".
"Динамо" залишається єдиною командою в нинішній ЛЄ, яка не набрала жодного очка та займає останнє, 36-те місце. "Реал Сосьєдад" має 7 балів та йде 16-м.
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився інформацією про втрати української команди: не зіграють Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко і Тарас Михавко.
Ліга Європи
6-й тур
12 грудня
"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)
Сан-Себастьян, стадіон Reale Arena
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
Як "Динамо" виступає у Лізі Європи
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).
4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але програли "Вікторії Плзень" (1:2).
У наступних матчах ЛЄ кияни зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.
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