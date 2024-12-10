Окупанти атакували Запоріжжя: 3 людини загинули, 11 поранені

Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, через ворожий удар по Запоріжжю щонайменше четверо поранених, зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі.

На місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

Раніше Іван Федоров повідомляв, що росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого дві людини отримали поранення.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість поранених унаслідок атаки зросла до 11. Також відомо про трьох загиблих.

"До 11 зросла кількість поранених через атаку росіян на Запоріжжя. Один із них у важкому стані. Серед постраждалих двоє лікарів", - зазначив він.

Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби.

Зазначимо, що о 15:00 у місті оголосили повітряну тривогу та поінформували про загрозу ударів балістичними ракетами. За кілька хвилин очільник ОВА повідомив про вибух у місті.