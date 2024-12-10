Росіяни вдарили по Лозівському району на Харківщині: 5 людей отримали поранення
Російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала ракетного удару по Златополю на Харківщині. Внаслідок атаки 5 людей отримали поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по м. Златопіль Лозівського району. За попередніми даними – ворог наніс ракетний удар. На цю хвилину – п'ятеро постраждалих", – написав Синєгубов.
Він додав, що влучання зафіксували біля банківської установи. Також пошкоджені інші нежитлові будівлі та цивільні авто.
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