Росіяни вдарили по Лозівському району на Харківщині: 5 людей отримали поранення

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по м. Златопіль Лозівського району. За попередніми даними – ворог наніс ракетний удар. На цю хвилину – п'ятеро постраждалих", – написав Синєгубов.

Він додав, що влучання зафіксували біля банківської установи. Також пошкоджені інші нежитлові будівлі та цивільні авто.