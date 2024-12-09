Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія звинувачує Іран, а Іран - Україну, - керівник ЦПД Коваленко про ІПСО навколо ситуації в Сирії
Ексклюзив

Росія звинувачує Іран, а Іран - Україну, - керівник ЦПД Коваленко про ІПСО навколо ситуації в Сирії

Марина Клюєва
9 грудня, 2024 понедiлок
22:19
Світ Сирія

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів про інформаційно-психологічні операції навколо повалення режиму Башара Асада у Сирії

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росія зараз намагається домовитись про свої порти, оскільки так чи інакше втрата потів саме в Сирії - це втрата значного логістичного маршруту і присутності російського флоту в Середземному морі. А це дуже важливо, враховуючи, що низка африканських режимів користується російськими ПВК безпосередньо. І умовно кажучи Тартус був перевалочним пунктом по доставці ПВКашників до країн Африки, де вони проводили свої операції по захисту режимів та певних російських, будемо так говорити, інтересів у Африці. Тому враховуючи, що зараз ідуть певні перемовини з Туреччиною, яка має значний вплив на цих людей, вони будуть змінювати публічну свою риторику", - зазначив він. 

Андрій Коваленко розповів, що російські пропагандисти звинувачують Іран у тому, що той не підтримав режим Башара Асада. Своєю чергою Іран звинувачує Україну в підтримці повстанців.

"Більше того, вони відмежовуються від того, що це велика поразка Росії, звісно ж. Вони зараз звинувачують Іран дуже часто в тому, що Іран не доклав жодних зусиль для того, щоб захистити режим Башара Асада, тобто російська пропаганда намагається перекласти вину на Іран безпосередньо. ІПСО, яке проводить Іран: Іран звинувачує Україну у підтримці терористів, як вони кажуть, що, мовляв, надавалися технології, мовляв, надавалися дрони, інструктори - дуже багато всього розказує Іран. Але варто нагадати, що з 2017 року певні повстанці використовують технології дронів у війні в Сирії, відповідно в даному випадку звинувачення Ірану виглядають далекими від верифікації", - розповів керівник ЦПД.

Читайте також: Чи перекине РФ війська із Сирії на війну в Україні, як армійська авіація полює на ворожі "шахеди", а морські дрони - на гелікоптери. Колонка Сергія Згурця

За його словами, однією з ключових ІПСО росіян є залякування перекиданням російських військ із Сирії на війну в Україні.

"Росія ще розповідає, що вони не кидають своїх, і, мовляв, Башар Асад в Москві, і що Росія ніколи не кидає своїх. Тобто вони намагаються для певних прошарків населення російського показати, що мовляв “своих не бросаем”, так би мовити. Зараз ведуть також перемовини про те, щоб вивести контингент повноцінно російський з території Сирії. Окрім цього деякі вже починають лякати українське суспільство тим, що цей контингент обов’язково буде воювати в Україні. Будемо говорити так, за інформацією на літо 2024 року там контингент налічував 6-7 тисяч вояків разом з ПВКашниками, так званого африканського корпусу, який там перевалочний пункт був, вони їздили між Африкою та Сирією, виконували задачі. Тобто це невелика цифра, відповідно суттєвого впливу на фронт, тим більше: частково ці люди будуть воювати в Африці, воно не вплине. Але росіяни намагаються масштабувати , звісно, цю історію. Зараз на українську суспільство це одна з ключових ІПСО, які вони кидають в український інформаційний простір", - зазначив Андрій Коваленко.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

Згодом сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Сирія
Башар Асад
Туреччина
військові
Близький Схід
російська армія
Іран
Африка
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Автор Ірена Моляр
6 грудня, 2024 п'ятниця
На кону у нас можлива втрата п'яти міст: військовослужбовець ЗСУ Фірсов про Донецький напрямок
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
Джейк Салліван
Автор Марія Науменко
8 грудня, 2024 неділя
Радник Байдена з нацбезпеки Салліван визнав, що передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 грудня
23:40
речник Держдепу США Метью Міллер
"Режим убив сотні тисяч невинних": Держдеп США назвав РФ відповідальною за злочини проти мирних жителів у Сирії
23:24
Євросоюз
Саміт ЄС підтримає Україну та Молдову і засудить дії уряду Грузії, - Радіо Свобода
22:56
Оновлено
війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку - 51 ворожа атака
22:55
Droid TW 12.7
До експлуатації в ЗСУ допустили роботизований комплекс з кулеметом Droid TW 12.7
22:41
шенгенська віза шенген
Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
22:13
Ексклюзив
РФ Сирія
Росія намагатиметься залишити за собою військові бази у Сирії, - політичний аналітик Тишкевич
22:12
контрактна служба
До рекрутингових центрів Сил оборони звернулися вже понад 29 тис. громадян: в яких регіонах найбільше
21:52
Павло Кириленко
У справі ексголови АМКУ Кириленка завершили слідство: йому змінили підозру
21:37
Мер Единбурга Кеммі Дей
Мера Единбурга Дея звинуватили у домаганнях до українських біженок і відсторонили від посади
21:33
Ексклюзив
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
"Перемовини почалися, вимальовуються червоні лінії": Гончаренко про зустріч Зеленського, Трампа і Макрона
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи перекине РФ війська із Сирії на війну в Україні, як армійська авіація полює на ворожі "шахеди", а морські дрони - на гелікоптери. Колонка Сергія Згурця
21:09
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки
21:00
Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем відкрили рекрутинговий центр у Києві
20:52
вибух
Другий день поспіль: у Харкові невідомі знову підірвали вибухівку біля відділку поліції
20:44
Президент Сирії Башар аль-Асад
Ознака неспроможності РФ воювати на кількох театрах бойових дій, - Бюро нацбезпеки Польщі про падіння режиму Асада
20:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росіянам вже не подобається позиція Трампа, - політтехнолог Загородній
20:37
дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube
Агресія, цькування, сексизм та погрози: результати дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube
20:03
OPINION
блог Андрій Магера
Не Сирія. Мета Путіна — Україна
19:58
Оновлено
"Динамо" - "Олександрія" 3:0 (08.12.2024)
"Полісся" вдев'ятьох програло "Руху", "Динамо" розбило "Олександрію": результати усіх матчів 16-го туру УПЛ
19:53
Глава Пентагону Остін попередив, що ІДІЛ може скористатися падінням режиму Асада в Сирії
19:39
Володимир Зеленський
Кадрові зміни і якість підготовки українських воїнів: Зеленський провів Ставку
19:23
ЄС
У ЄС готують санкції проти грузинської влади
19:13
Оновлено
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц у Києві заявив, що підтримує передачу далекобійної зброї Україні
19:04
Румунія, прапор Румунії
У Румунії поліція затримала 20 людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї
19:03
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
Український футболіст Кривцов залишив команду Мессі
19:02
Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату став шостим за касовими зборами фільмом року
19:01
Володимир Зеленський
Режим Асада впав, тому що вся боєздатна російська армія воює на території України, - Зеленський
19:01
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський припустив розміщення іноземних військ в Україні як тимчасову гарантію безпеки
18:58
Кая Каллас
Каллас завадила Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу у 2021 році, - Politico
18:54
діти, злочини росії
"Переконують залишатися на навчання": росіяни перед Новим роком вивозять дітей з ТОТ Донеччини на Урал, - ЦНС
18:47
Володимир Зеленський
Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни
18:39
Ексклюзив
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Операція готувалася не один місяць: Андрющенко про подробиці знищення ексначальника Оленівської колонії
18:37
Золотий глобус
Оголосили претендентів на "Золотий глобус", 5 номінацій у фільму з акторами-росіянами
18:04
електроенергія
Укренерго 10 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
18:01
OPINION
Сирія. Смерть диктатури
17:57
Оновлено
Сирійці у Німеччині
Німеччина, Австрія, Данія, Норвегія, Швеція та Греція призупинили розгляд заявок на надання притулку сирійським біженцям
17:46
Time Magazine
Трамп, Гарріс, Навальна: Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024"
17:37
Книжка "Схід українського сонця" Катерини Зарембо вийшла в англомовному перекладі
17:36
Золото
Британія запровадила санкції проти нелегальних торговців золотом, які фінансують війну РФ проти України
17:27
Ексклюзив
ППО NASAMS
ЗСУ суттєво підвищили спроможності з перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет: Defense Express
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV