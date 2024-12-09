Росія звинувачує Іран, а Іран - Україну, - керівник ЦПД Коваленко про ІПСО навколо ситуації в Сирії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росія зараз намагається домовитись про свої порти, оскільки так чи інакше втрата потів саме в Сирії - це втрата значного логістичного маршруту і присутності російського флоту в Середземному морі. А це дуже важливо, враховуючи, що низка африканських режимів користується російськими ПВК безпосередньо. І умовно кажучи Тартус був перевалочним пунктом по доставці ПВКашників до країн Африки, де вони проводили свої операції по захисту режимів та певних російських, будемо так говорити, інтересів у Африці. Тому враховуючи, що зараз ідуть певні перемовини з Туреччиною, яка має значний вплив на цих людей, вони будуть змінювати публічну свою риторику", - зазначив він.

Андрій Коваленко розповів, що російські пропагандисти звинувачують Іран у тому, що той не підтримав режим Башара Асада. Своєю чергою Іран звинувачує Україну в підтримці повстанців.

"Більше того, вони відмежовуються від того, що це велика поразка Росії, звісно ж. Вони зараз звинувачують Іран дуже часто в тому, що Іран не доклав жодних зусиль для того, щоб захистити режим Башара Асада, тобто російська пропаганда намагається перекласти вину на Іран безпосередньо. ІПСО, яке проводить Іран: Іран звинувачує Україну у підтримці терористів, як вони кажуть, що, мовляв, надавалися технології, мовляв, надавалися дрони, інструктори - дуже багато всього розказує Іран. Але варто нагадати, що з 2017 року певні повстанці використовують технології дронів у війні в Сирії, відповідно в даному випадку звинувачення Ірану виглядають далекими від верифікації", - розповів керівник ЦПД.

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За його словами, однією з ключових ІПСО росіян є залякування перекиданням російських військ із Сирії на війну в Україні.

"Росія ще розповідає, що вони не кидають своїх, і, мовляв, Башар Асад в Москві, і що Росія ніколи не кидає своїх. Тобто вони намагаються для певних прошарків населення російського показати, що мовляв “своих не бросаем”, так би мовити. Зараз ведуть також перемовини про те, щоб вивести контингент повноцінно російський з території Сирії. Окрім цього деякі вже починають лякати українське суспільство тим, що цей контингент обов’язково буде воювати в Україні. Будемо говорити так, за інформацією на літо 2024 року там контингент налічував 6-7 тисяч вояків разом з ПВКашниками, так званого африканського корпусу, який там перевалочний пункт був, вони їздили між Африкою та Сирією, виконували задачі. Тобто це невелика цифра, відповідно суттєвого впливу на фронт, тим більше: частково ці люди будуть воювати в Африці, воно не вплине. Але росіяни намагаються масштабувати , звісно, цю історію. Зараз на українську суспільство це одна з ключових ІПСО, які вони кидають в український інформаційний простір", - зазначив Андрій Коваленко.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.