Сили оборони уразили ЗРК "С-400" окупантів на Курщині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".

Генштаб зазначає, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.

"Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України", - наголосили військові.