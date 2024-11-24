Сили оборони уразили ЗРК "С-400" окупантів на Курщині
Сили оборони України у неділю, 24 листопада, уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 російських окупантів у Курській області
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок атаки зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".
Генштаб зазначає, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.
"Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України", - наголосили військові.
- Цієї ночі у Росії прозвітували про нібито збиття українських безпілотників та ракет над територією щонайменше п'яти областей РФ.
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