Велика Британія планує вивчити досвід Канади з конфіскації російських активів
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі пообіцяв, що британський уряд уважно вивчатиме канадську модель арешту активів російських олігархів, які перебувають під санкціями, і використання цих коштів для допомоги Україні
Про це повідомляє видання Sky News.
"Найбільш очевидним принципом природної справедливості є те, що ті фізичні та юридичні особи, які фінансували жорстокість, спрямовану проти України та українського народу, зрештою і є тими, хто повинен потім нести найважчий тягар оплати, витрат на реконструкцію та відновлення цієї країни", – зазначив міністр.
"Ми тісно співпрацюємо з нашими канадськими союзниками. Я обговорював це з канадським прем'єр-міністром під час мого нещодавнього візиту до Канади, і ми будемо уважно придивлятися і виносити уроки з тих заходів, які вони вживають з цього питання", – додав Клеверлі.
- 26 січня Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні.
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