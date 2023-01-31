Велика Британія планує вивчити досвід Канади з конфіскації російських активів

Про це повідомляє видання Sky News.

"Найбільш очевидним принципом природної справедливості є те, що ті фізичні та юридичні особи, які фінансували жорстокість, спрямовану проти України та українського народу, зрештою і є тими, хто повинен потім нести найважчий тягар оплати, витрат на реконструкцію та відновлення цієї країни", – зазначив міністр.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими канадськими союзниками. Я обговорював це з канадським прем'єр-міністром під час мого нещодавнього візиту до Канади, і ми будемо уважно придивлятися і виносити уроки з тих заходів, які вони вживають з цього питання", – додав Клеверлі.

26 січня Канада офіційно анонсувала передачу танків Leopard 2 Україні.

31 січня стало відомо, що Велика Британія не вважає доцільним надсилати свої винищувачі в Україну з огляду на тривалість навчання, яке мають пройти пілоти перед використанням цих літаків.

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