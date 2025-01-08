Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати похолодання

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, температура повітря впродовж 9 січня становитиме +4...+9 °C, у західних областях та у південній частині +8...+14 °C. Тим часом у північних областях вдень +3...+6 °C.

"Вітер південного напрямку, помірний, на заході часом сильний. Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", - йдеться у дописі.

Що очікувати у Києві

У Києві 9 січня опади не передбачаються. Температура повітря протягом дня становитиме +3...+5 °C.

Уже 10 січня в Києві потепліє до +7 °C.

"А ось 11-12 січня, в суботу-неділю, в Україні похолоднішає", - прогнозує синоптикиня.