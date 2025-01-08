Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати похолодання
У четвер, 9 січня, у більшості областей України очікується тепла погода. Натомість на вихідних можна очікувати похолодання
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, температура повітря впродовж 9 січня становитиме +4...+9 °C, у західних областях та у південній частині +8...+14 °C. Тим часом у північних областях вдень +3...+6 °C.
"Вітер південного напрямку, помірний, на заході часом сильний. Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", - йдеться у дописі.
Що очікувати у Києві
У Києві 9 січня опади не передбачаються. Температура повітря протягом дня становитиме +3...+5 °C.
Уже 10 січня в Києві потепліє до +7 °C.
"А ось 11-12 січня, в суботу-неділю, в Україні похолоднішає", - прогнозує синоптикиня.
- 8 січня у деяких регіонах України очікуються вітер і мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься у межах +2...+14 °C.
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