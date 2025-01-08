Стратегічна підтримка України до 2027 року: Згурець розповів, чого очікувати від "Рамштайну"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зустрічі в форматі "Рамштайн" були започатковані на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз вони об'єднують 50 країн і спрямовані на формування військової та військово-технічної допомоги для України", - нагадав Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, на зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватимуться поточні потреби України та стратегії до 2027 року, що включають розробку дорожніх карт у кількох ключових категоріях: бронетехніка, артилерія, боєприпаси, інформаційне забезпечення. Водночас військовий експерт зазначив, що ці зустрічі відбуваються на етапі суттєвих змін у НАТО.

"Цього місяця починає діяти нове командування НАТО, яке відповідатиме за допомогу Україні та навчання військових. Ця структура, створена за рішенням саміту НАТО, може стати запобіжником від можливих непередбачуваних дій з боку нового президента Трампа, якщо він скоротить військову допомогу з боку США", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що наразі усі базові питання, що стосуються допомоги Україні, будуть вирішуватися через нове командування НАТО у Вісбадені. Зустріч у форматі "Рамштайн" і надалі зберігатиме свій формат, однак організаційно переходитиме до більш політично-комунікаційного напрямку.

"Американці заявляють, що формат "Рамштайн" і далі забезпечуватиме необхідний напрямок взаємодії з Україною та партнерами, але організаційно ми повільно переходимо до іншого формату взаємодії з нашими західними партнерами. Усі ці дорожні карти, які мають бути обговорені на зустрічі в "Рамштайні", стануть дороговказом для практичних дій, які реалізовуватимуться через командування НАТО у Вісбадені. Командування в Вісбадені досить потужне, там працюють 700 людей, які представляють 10 країн НАТО, і наші контакти зараз активно розширюються", - резюмував Згурець.