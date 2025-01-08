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Міноборони затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для військових

Юлія Лаврук
8 січня, 2025 середа
10:58
Війна з Росією

Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для підвищення рівня компетентності військових

Зміст

Про це повідомляє Міноборони.

Документ містить два основні стандарти підготовки: домедична допомога і розширена домедична допомога базового рівня.

Перший стандарт – це те, чому вчать на базовій загальновійськовій підготовці. Він охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, запобігання гіпотермії та евакуація поранених, та інші навички, якими має володіти військовослужбовець.

Другий стандарт – це поглиблена підготовка з фокусом на допомогу в складних умовах, забезпечення прохідності дихальних шляхів, підтримку кровообігу та техніки переміщення поранених. Для військових фахівців, стрільців-санітарів та усіх без винятку офіцерів.  

Навчання передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляційних занять у польових умовах з імітацією бойових обставин. 

Сертифіковані інструктори використовуватимуть інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп'ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.

Здобуті знання та навички оцінюватимуть за допомогою спеціальних листів, що поєднують теоретичні питання та практичні завдання. Військові, які продемонструють високий потенціал, можуть бути рекомендовані для подальшої фахової підготовки за медичними військово-обліковими спеціальностями.

"Впровадження цих стандартів забезпечить високий рівень підготовки військових, що дозволить їм ефективно надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій та інших екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та здоров'я своїх побратимів", – додали у відомстві.

  • Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський ухвалив рішення про створення окремого медичного підрозділу, що діятиме на передовій.
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
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