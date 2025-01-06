У ЗСУ створять окремий медичний підрозділ, який діятиме в зоні бойових дій

Про це інформує Медична служба Інтернаціонального легіону ЗСУ.

"Українські військовослужбовці заслуговують найкращої медичної допомоги. Для когось це пафосні слова. Для нашого підрозділу це тверде переконання, яке ми сповідуємо на службі щодня. Це наш принцип", - підкреслили представники легіону.

Згідно з повідомленням, ця ініціатива має на меті організаційно масштабувати досвід медиків і покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

Представники легіону зазначили, що ідею створення окремого медичного підрозділу активно обговорювали на публічних заходах, конференціях та у спілкуванні з вищим військовим керівництвом.

"Своє бачення та концепцію окремого медичного підрозділу ми представили на зустрічі з головнокомандувачем. І отримали підтримку. Згодом буде більше гарних новин", - додали у Медичній службі Інтернаціонального легіону ЗСУ.