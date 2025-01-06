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У ЗСУ створять окремий медичний підрозділ, який діятиме в зоні бойових дій

Марія Науменко
6 січня, 2025 понедiлок
13:50
Війна з Росією Військові медики

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський ухвалив рішення про створення окремого медичного підрозділу, що діятиме на передовій

Зміст

Про це інформує Медична служба Інтернаціонального легіону ЗСУ.

"Українські військовослужбовці заслуговують найкращої медичної допомоги. Для когось це пафосні слова. Для нашого підрозділу це тверде переконання, яке ми сповідуємо на службі щодня. Це наш принцип", - підкреслили представники легіону.

Згідно з повідомленням, ця ініціатива має на меті організаційно масштабувати досвід медиків і покращити надання медичної допомоги в зоні бойових дій.

Представники легіону зазначили, що ідею створення окремого медичного підрозділу активно обговорювали на публічних заходах, конференціях та у спілкуванні з вищим військовим керівництвом.

"Своє бачення та концепцію окремого медичного підрозділу ми представили на зустрічі з головнокомандувачем. І отримали підтримку. Згодом буде більше гарних новин", - додали у Медичній службі Інтернаціонального легіону ЗСУ.

  • В Україні за 11 місяців 2024 року лікарі провели 467 трансплантацій органів, з них понад 65% від померлого донора.

 

Теги:
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Суспільство
Здоров'я
Україна
Медицина
ЗСУ
Олександр Сирський
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