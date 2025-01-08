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"Безкарність за минулі злочини спонукає Іран і Росію до нових порушень міжнародного права": МЗС у 5-ті роковини збиття літака МАУ

Катерина Єсікова
8 січня, 2025 середа
10:35
Суспільство

Сьогодні, 8 січня, 5-та річниця катастрофи, коли Іран вбив 176 людей на борту літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"

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Про це повідомляє МЗС України.

Так, серед них були 176 людей, які перебували на борту, були громадян України, Канади, Швеції, Сполученого Королівства, Афганістану та Ірану. 5 років тому військовослужбовці Корпусу вартових Ісламської революції запустили проти цивільного літака у польоті дві ракети "земля-повітря".

"Ми не облишимо зусиль для досягнення справедливості та притягнення винних до відповідальності", - йдеться у дописі.

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У Міністерстві стверджують, що Іран грубо порушив низку норм міжнародного права, зокрема застосував зброю проти цивільного літака в польоті, не вжив усіх заходів, щоб запобігти збиттю, не забезпечив ані прозорого та об'єктивного розслідування обставин катастрофи, ані належного судового переслідування звинувачених.

"Сьогодні Іран продовжує підтверджувати свій статус вбивці, надаючи військову та політичну підтримку Російській Федерації в її збройній агресії проти України, а поглиблена співпраця режимів в Москві та Тегерані становить безпосередню загрозу для Європи та Близького Сходу. Безкарність за минулі злочини спонукає Іран та Росію до нових і нових порушень міжнародного права. Тому досягнення справедливості має настільки важливе значення", - наголосили в МЗС.

Також там закликали міжнародне співтовариство обʼєднати зусилля заради міжнародного миру та безпеки, включно з безпекою міжнародної цивільної авіації, та неповторення таких катастроф у майбутньому.

Що відомо про збиття рейсу PS752

8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана  двома ракетами класу "земля-повітря" був збитий рейс PS752 авіакомпанії МАУ. У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.

Улітку того ж року Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака МАУ. А вже в січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.

Згодом, у лютому 2021 року, стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчали аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком. Тоді МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака.

17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій". Згодом Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.

Наприкінці листопада 2021 року міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752. У січні 2022 року стало відомо, що Іран відмовився вести переговори з міжнародною групою.

У січні 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном у 2020 році має всі ознаки теракту. 

А у квітні 2023 року іранський суд засудив до ув'язнення десятьох військовослужбовців у зв'язку з катастрофою пасажирського літака МАУ над Тегераном у 2020 році. Згодом МЗС України заявило, що вердикти проти ймовірних винуватців збиття рейсу PS752 в Ірані - фіктивні, у зв'язку з чим Україна вимагатиме правосуддя.

У липні 2023 року Канада, Швеція, Україна і Британія подали проти Ірану позов у Міжнародний суд ООН.

9 січня 2024 року Україна, Швеція, Велика Британія і Канада звернулися до Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО) зі спором проти Ірану у зв’язку зі збиттям над Тегераном у січні 2020 року рейсу МАУ.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Іран
МАУ
авіакатастрофа
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