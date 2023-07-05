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Катастрофа літака МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від України, Канади, Швеції та Британії

5 липня, 2023 середа
15:11
Світ катастрофа літака МАУ в Ірані

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія подали позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН звинувачуючи у порушенні Монреальської конвенції через збиття літака МАУ у січні 2020 року

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного Суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Іран повинен нести повну відповідальність за свої дії та бездіяльність, які порушили міжнародне право, щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами класу "земля-повітря", які випустили члени Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

"Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів", - пише пресслужба.

Спільний позов до Міжнародного Суду свідчить про нашу незмінну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752.

Що відомо про збиття рейсу PS752

8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана  двома ракетами класу "земля-повітря" був збитий рейс PS752 авіакомпанії МАУ. У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.

Улітку того ж року Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака МАУ. А вже в січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.

Згодом, у лютому 2021 року, стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчали аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком. Тоді МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака.

17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій". Згодом Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.

Наприкінці листопада 2021 року міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752. У січні 2022 року стало відомо, що Іран відмовився вести переговори з міжнародною групою.

У січні 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном у 2020 році має всі ознаки теракту. 

А у квітні 2023 року іранський суд засудив до ув'язнення десятьох військовослужбовців у зв'язку з катастрофою пасажирського літака МАУ над Тегераном у 2020 році. Згодом МЗС України заявило, що вердикти проти ймовірних винуватців збиття рейсу PS752 в Ірані - фіктивні, у зв'язку з чим Україна вимагатиме правосуддя.

Україна
ООН
Швеція
МЗС України
Іран
Міжнародні авіалінії України
МАУ
PS752
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