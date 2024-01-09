Збиття літака МАУ: Україна і ще три держави виступили проти Ірану в ключовому органі цивільної авіації

Спільну заяву про це опублікували міністри закордонних справ чотирьох країн, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми спільно ініціювали розгляд спору в Міжнародній організації цивільної авіації (ІCАО) проти Ісламської Республіки Іран за використання зброї проти цивільного повітряного судна в польоті в порушення його міжнародно-правових зобов’язань відповідно до статті 3bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (відомої як Чиказька конвенція)", – йдеться у документі.

Міністри аргументують, що Тегеран вже чотири роки відмовляється взяти на себе повну міжнародно-правову відповідальність за збиття рейсу PS752, попри усі спроби переговорів, тому прийнято рішення передати спір на розгляд Ради ІСАО.

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"Початок цього провадження сьогодні відображає наше зобов’язання перед родинами жертв, які заслуговують на відновлення справедливості. Це також свідчить про нашу довіру до Ради IСAO та міжнародного співтовариства в цілому як до вартового безпеки цивільної авіації, зокрема під час врегулювання спорів у разі їх виникнення. Надзвичайно важливо, щоб порушники норм міжнародного права несли відповідальність", – наголосили міністри.

Що відомо про збиття рейсу PS752

8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря" був збитий рейс PS752 авіакомпанії МАУ. У результаті загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.

Улітку того ж року Іран передав на експертизу до Франції "чорні скриньки" зі збитого під Тегераном літака МАУ. А вже в січні 2021 року Іран передав Україні проєкт технічного звіту про збиття літака МАУ.

Згодом, у лютому 2021 року, стало відомо, що канадський уряд та органи безпеки вивчали аудіозапис, на якому людина, котру джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Іран назвав запис фейком. Тоді МЗС України заявило, що Іран приховує важливу інформацію у справі про збиття літака.

17 березня 2021 року Іран оприлюднив фінальний звіт про збиття літака МАУ під Тегераном. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав документ "збіркою маніпуляцій". Згодом Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані умисним терористичним актом.

Наприкінці листопада 2021 року міжнародна група, яка складається з Канади, Швеції, України та Великої Британії, закликала Іран повністю сплатити репарації за збиття рейсу PS752. У січні 2022 року стало відомо, що Іран відмовився вести переговори з міжнародною групою.

У січні 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що авіакатастрофа літака МАУ над Тегераном у 2020 році має всі ознаки теракту.

А у квітні 2023 року іранський суд засудив до ув'язнення десятьох військовослужбовців у зв'язку з катастрофою пасажирського літака МАУ над Тегераном у 2020 році. Згодом МЗС України заявило, що вердикти проти ймовірних винуватців збиття рейсу PS752 в Ірані - фіктивні, у зв'язку з чим Україна вимагатиме правосуддя.

У липні 2023 року Канада, Швеція, Україна і Британія подали проти Ірану позов у Міжнародний суд ООН.