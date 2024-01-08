Роковини збиття Іраном літака МАУ: політолог Дубов пояснив, чому Іран відмовляється визнавати повну відповідальність

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ми не можемо говорити про можливість досягнення справедливості. Тому що Іран відмовляється погодити арбітраж відповідно до міжнародних конвенцій, який мав би присудити відповідні суми компенсацій. Тобто, Іран не хоче погоджуватися на механізм, який ймовірно, покладе на нього набагато більші зобов'язання, ніж він вважає можливим. Іранська делегація повідомила про свою готовність до виплати компенсацій родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. дол., але сім'ї відмовили", - зазначив Дубов.

За його словами, сьогодні ситуація розгортається навколо спору. Зокрема, вирішується хто погодить і визначить суму компенсації за кожне життя, яке було втрачено через вину іранських військових.

"Іран не погоджує арбітраж. Країни "Групи чотирьох" звернулися до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй. Ймовірно, через якийсь час Міжнародний суд ООН спроможеться винести рішення. Якщо таке рішення не буде виконано, по статуту суду ООН вони мають звернутися до Ради Безпеки ООН, щоб вони вчинили відповідні дії та заходи до Ірану", - повідомив він.

Політолог передбачив, яким може бути подальший розвиток подій.

"В Ірана є друзі, такі як РФ і КНР. Тому це довгий та складний шлях. Міжнародне право, на жаль, особливо функціональних механізмів не має. Однак, є інший перспективний варіант. У позовах Канади і США є заморожені іранські активи, в тому числі, які підсакційні дуже багато років. Відповідно, через них можна стягувати із заморожених активів кошти, на основі рішень судів Канади і США. Така практика була відносно Афганістану і Саудівської Аравії", - зауважив він.

З приводу того факту, що це було здійснено іранськими військовими, сумніву немає. Раніше офіційна влада Ірану визнала, що літак МАУ було збито їхнім ЗРК "Тор". Ряд людей вони нібито притягнули до кримінальної відповідальності, включно з командиром цього розрахунку, розповів Дубов.

"Голова військово-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції свого часу визнав, що це вони зробили, послаючись на помилку. Вони стверджували, що ситуація була "нервова", бо вони очікували ударів по Тегерану від США. Ці події пов'язані із вбивством Генерала Сулеймані, яке сталося трохи раніше і з бомбардуванням американських військових баз", - додав він.