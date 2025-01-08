Німеччина закликає країни ЄС послабити санкції проти Сирії, - Reuters

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

"Ми активно обговорюємо шляхи пом'якшення санкцій для сирійського народу в певних секторах", - сказало одне з джерел і зазначило, що для цього необхідне одностайне рішення ЄС.

Німецькі урядовці вперше висловили ідею про послаблення санкцій у документах, надісланих до Брюсселя напередодні Різдва.

За даними FT, у документах йдеться про те, як ЄС може поступово послабити обмеження проти Дамаска в обмін на прогрес у розв'язанні соціальних питань, включаючи захист прав меншин і жінок, а також дотримання зобов'язань щодо нерозповсюдження озброєння.

Як і Вашингтон, ЄС може зробити будь-яке послаблення санкцій тимчасовим, щоб у разі необхідності його можна було скасувати.

Що передувало

Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".

Уряди ЄС, США, Великої Британії та інших країн запровадили жорсткі санкції проти Сирії після того, як придушення Асадом продемократичних протестів у 2011 році переросло у громадянську війну.

Проте пізніше стало відомо, що США послабили обмеження на гуманітарну допомогу для Сирії на знак підтримки нової влади.