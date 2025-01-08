Німеччина закликає країни ЄС послабити санкції проти Сирії, - Reuters
Німеччина очолює дискусії в Європейському Союзі щодо послаблення санкцій проти Сирії, запроваджених за часів режиму диктатора Башара Асада, а також наполягає на наданні допомоги сирійському населенню
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
"Ми активно обговорюємо шляхи пом'якшення санкцій для сирійського народу в певних секторах", - сказало одне з джерел і зазначило, що для цього необхідне одностайне рішення ЄС.
Німецькі урядовці вперше висловили ідею про послаблення санкцій у документах, надісланих до Брюсселя напередодні Різдва.
За даними FT, у документах йдеться про те, як ЄС може поступово послабити обмеження проти Дамаска в обмін на прогрес у розв'язанні соціальних питань, включаючи захист прав меншин і жінок, а також дотримання зобов'язань щодо нерозповсюдження озброєння.
Як і Вашингтон, ЄС може зробити будь-яке послаблення санкцій тимчасовим, щоб у разі необхідності його можна було скасувати.
Що передувало
Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
Уряди ЄС, США, Великої Британії та інших країн запровадили жорсткі санкції проти Сирії після того, як придушення Асадом продемократичних протестів у 2011 році переросло у громадянську війну.
Проте пізніше стало відомо, що США послабили обмеження на гуманітарну допомогу для Сирії на знак підтримки нової влади.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.13 Купівля 42.13Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.74Продаж 44.49
- Актуальне
- Важливе