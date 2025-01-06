США послабили обмеження на гуманітарну допомогу для Сирії на знак підтримки нової влади, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

Це рішення, яке було ухвалене на вихідних, передбачає прискорення доставки основних товарів без скасування санкцій, які обмежують іншу допомогу для нового уряду в Дамаску.

За даними видання, міністерство фінансів США отримало повноваження надавати винятки для організацій і компаній, які займаються наданням гуманітарної допомоги, зокрема води, електроенергії та інших життєво важливих товарів.

У WSJ зазначили, що цей крок є обережною підтримкою з боку Сполучених Штатів нової влади Сирії.

Що передувало

Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".