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США послабили обмеження на гуманітарну допомогу для Сирії на знак підтримки нової влади, - WSJ

Марія Науменко
6 січня, 2025 понедiлок
08:22
Світ

Адміністрація Байдена має намір оголосити в понеділок, 6 січня, про послаблення обмежень на гуманітарну допомогу для Сирії

Зміст

Про це пише The Wall Street Journal.

Це рішення, яке було ухвалене на вихідних, передбачає прискорення доставки основних товарів без скасування санкцій, які обмежують іншу допомогу для нового уряду в Дамаску.

За даними видання, міністерство фінансів США отримало повноваження надавати винятки для організацій і компаній, які займаються наданням гуманітарної допомоги, зокрема води, електроенергії та інших життєво важливих товарів.

У WSJ зазначили, що цей крок є обережною підтримкою з боку Сполучених Штатів нової влади Сирії.

Що передувало

Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".

Теги:
Новини
політика
Сирія
Близький Схід
США
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