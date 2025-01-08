Окупанти від ночі 7 разів атакували прикордоння Сумщини: поранено людину
Від ночі 8 січня російська армія 7 разів обстріляла прикордоння Сумщини. У Шосткинській громаді одна людина отримала поранення
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Вночі та зранку росіяни 7 разів обстріляли Білопільську, Великописарівську, Есманську та Шосткинську громади Сумщини.
Зокрема, в Шосткинській громаді окупанти скинули з дрона осколкову гранату (ВОГ) внаслідок чого постраждала людина. Також пошкоджений приватний будинок.
В Есманській громаді росіяни завдали удар FPV-дроном. У Білопільській громаді ворог скинув ВОГ з безпілотника. Ще 4 вибухи пролунали у Великописарівській громаді, де фіксували скидання ВОГ з БПЛА.
- Російська терористична армія у понеділок, 6 січня, скинула боєприпас з безпілотника у Білопільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждала людина.
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