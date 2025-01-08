Співчуття Путіну, а не Україні від Трампа — це серйозно
Трамп сказав, що не бачить Україну в НАТО і розуміє Путіна. Фактично Трамп виправдовує загарбницьку війну Росії проти України, звинувачуючи в ній Байдена, який нібито спровокував Путіна
На Банковій кажуть, не варто слухати, що каже Трамп, бо це ж Трамп. Це класичне "Не дивіться вгору!".
Незручна правда в тому, що перемагати Путіна дорого і страшно. Набагато дешевше і швидше віддати йому Україну. І якщо попередній президент США при всіх його вадах, навіть думки не мав віддати Україну Путіну, президент Трамп розглядає варіант зливу України як основний.
Це не риторика і не передвиборчий булшит (нісенітниця, - ред.). Це зважена та обдумана позиція, до якої схиляється новий президент США.
Співчуття Путіну, а не Україні від нього – чергове нагадування, що його слова не маячня. Якби Трамп був просто генератором випадкового булшиту, як пишуть деякі, серед його булшиту мало б бути й засудження Путіна і Росії, це ж логічно, коли ти генеруєш випадкові речі, чи не так? Але його так званий генератор "випадкового" булшиту із вартою заздрості постійністю генерує компліменти Росії та звинувачення Україні. Ще ні разу не було навпаки.
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Відкрийте очі, люди. Подивіться, нарешті, вгору! У нас дуже великі проблеми. Про це треба говорити вже зараз, а не тоді, коли буде пізно.
Не слухайте Офіс, що все під контролем, і це просто у Трампа така риторика. Офіс бреше, щоб не засмучувати Зеленського. Насправді в Офісі не контролюють українсько-американські відносини. Їх нема, вони хаотичні та непередбачувані.
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Два катастрофічних візити в США Єрмака тому прямим підтвердженням. Трамп не просто так говорить проросійські речі. Він намацує вигідну для Москви угоду. Вигідну за наш кошт. Єдине, що поки що його стримує – це все ще двопартійна підтримка України американським суспільством. Але як тільки вона піде на спад, Трамп буде діяти відповідно до своїх проросійських поглядів, які він декларував не раз.
Схоже, ми входимо в епоху, коли наш єдиний порятунок — Європа. З усіма своїми плюсами та мінусами, саме Європа найбільше зацікавлена у вільній Україні, й ми маємо розвивати цей напрямок всіма можливими засобами.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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